蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應
〔特派記者蘇永耀、記者呂伊萱／尼加拉瓜、台北連線報導〕蔡英文總統於當地時間九日傍晚（台灣時間十日清晨）抵達「英捷專案」第二站尼加拉瓜訪問，並在當晚與尼國總統奧蒂嘉及其夫人、副總統穆麗優在桑定總部會談，蔡總統面邀從未來過台灣的奧蒂嘉訪台，他則表示願認真思考。
若有重要協議簽署 願訪台
國安會副秘書長曾厚仁會後轉述，從未訪台、鮮少出訪的奧蒂嘉，對蔡總統的邀訪正面回應，表示如果兩國未來有重要協議簽署，他與穆麗優願意一起訪台。
蔡總統專機抵達時，尼國由總統顧問孟卡達接機。由於奧蒂嘉作風特殊，總統在行前僅知當天會面，直到最後一刻才被通知會面的時間。
外長李大維表示，因隔天是總統就職大典，這次有六國元首來訪，還有許多特使團，所以事前對兩國元首會面時間始終無法敲定，但有感受到尼國政府的誠意；代表團約五時三十分進入旅館，六時十分接到電話，六時三十分見面，談了一小時四十五分，相當長的對話。他強調，談話氣氛非常愉快，跟國內前一段時間的揣測是完全相反的。
奧蒂嘉稱 和小英頻率接近
曾厚仁也說，這次見面氣氛輕鬆，奧蒂嘉回憶過去與台灣交往的情況，還提到與蔡總統「頻率接近、默契非常好」。穆麗優也說，她對蔡總統的聰明敏銳印象深刻。
隨團採訪的國內媒體則是看到尼國國營電視台現場直播，才發現兩國元首已在會談。李大維解釋，「連我們大使館也事前沒掌握。」只能說，尼國在就職前一天，整個進行情形比較特殊。
奧蒂嘉見到蔡總統就說，「聽說台灣是女性出頭天」。他表示，非常感謝蔡總統與台灣人民，尼國受惠於長期的互助與合作方式，會秉持著公平正義的理念與原則，繼續支持台灣參與聯合國各項組織與活動。他也強調，台灣是完整國家，不能有別於這些國際重要的議題，會繼續努力為台灣爭取更多權益。
蔡總統說，來尼國前，就聽過奧蒂嘉總統很多故事，包括過去革命的故事，和她這一代在台灣成長的過程是不一樣的，所以她對奧蒂嘉總統帶著一種有點好奇又欽佩的感覺，現在看到本人後，「哎！真的本人年輕好多喔！」蔡總統也提到現已成為奧蒂嘉副手的第一夫人穆麗優，強調從剛才跟奧蒂嘉互動，看出他「擅長且很願意跟聰明且美麗的女人一起工作。」
奧蒂嘉革命故事 蔡很好奇
蔡總統並對奧蒂嘉做為革命家，能夠堅持正義，堅持台灣做為一個國家在國際間應有的角色及地位表示感謝。
此外，針對台灣媒體指「看電視才知道」台尼元首會談，外交部昨例行記者會表示，尼國相當重視我方到訪，第一個行程就安排雙邊會談，我方理解尼國安排就職典禮忙碌，尊重對方安排。
外交部拉美司副司長韓志正表示，台尼有許多合作計畫，例如近期執行完成的災民安居計畫，另還包括食用蕉發展計畫、警察制服捐贈計畫等不同領域合作。
至於尼國此次是否有提出計畫需求？韓表示，通常就職典禮後，雙方才會進一步討論。我方也會看接下來對方的需求，根據踏實外交、互助互惠的理念，與尼國持續共同合作、創造雙贏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉
- 興大開發可驗9種病媒蚊DNA鑑定晶片
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 爭搶女一 海倫清桃被爆「查封配偶欄」
- 〈徵文啟事〉孩子不想上學
- 球不換了！新球季照樣「煙火滿天」
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 蘋果傳攜手蔡司 研發AR眼鏡
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 尼加拉瓜總統就職典禮 蔡總統是貴賓
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 飯後45分鐘刷牙 不傷琺瑯質
- 大湖自救會盼原屋保留 協調未果
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 推動U-Car 市府獲捐充電柱
- HBL》松山推掉廣告 人氣照樣高
- 拍懸空美照 三峽鳶山景點爆紅
- 政院掛保證 高中職畢業生就業至少領31K
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 日天皇若讓位 2019換新年號
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 大仁科大寵物美容檢定 中生佔6成
- 交叉僱用省成本？ 勞動部︰未必划算
- 馬戲團遲不開幕 答應退款又未退
- HBL》三民登雄蛋 「重開機」獻唱
- 史明開講 讚蔡英文「將台灣帶往更好方向」
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 復興航空又傳擺爛？ 週刊爆：拖欠1800萬勞退金
- 〈比例熱敷〉射手座的愛情
- 自由廣場》一個陸軍上校的憂心
- 警匪車陣中扭打 她肉身擋車護警
- 日政府研擬法案 讓日皇2018年底退位
- 魏少準大三元 巴特勒得1分
- 北花航線誰接手 2/15後決定
- 告別垃圾路 竹東公園路豎宣導牌
- 五月天新巡演 121開賣 － 串場電影顛覆角色 預算無上限
- 志工訓練與退場 民團促加強
- 葡萄王案外案 葡眾購地疑有弊
標題：蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email