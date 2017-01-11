蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應

2017-01-11

〔特派記者蘇永耀、記者呂伊萱／尼加拉瓜、台北連線報導〕蔡英文總統於當地時間九日傍晚（台灣時間十日清晨）抵達「英捷專案」第二站尼加拉瓜訪問，並在當晚與尼國總統奧蒂嘉及其夫人、副總統穆麗優在桑定總部會談，蔡總統面邀從未來過台灣的奧蒂嘉訪台，他則表示願認真思考。

若有重要協議簽署 願訪台

國安會副秘書長曾厚仁會後轉述，從未訪台、鮮少出訪的奧蒂嘉，對蔡總統的邀訪正面回應，表示如果兩國未來有重要協議簽署，他與穆麗優願意一起訪台。

蔡總統專機抵達時，尼國由總統顧問孟卡達接機。由於奧蒂嘉作風特殊，總統在行前僅知當天會面，直到最後一刻才被通知會面的時間。

外長李大維表示，因隔天是總統就職大典，這次有六國元首來訪，還有許多特使團，所以事前對兩國元首會面時間始終無法敲定，但有感受到尼國政府的誠意；代表團約五時三十分進入旅館，六時十分接到電話，六時三十分見面，談了一小時四十五分，相當長的對話。他強調，談話氣氛非常愉快，跟國內前一段時間的揣測是完全相反的。

奧蒂嘉稱 和小英頻率接近

曾厚仁也說，這次見面氣氛輕鬆，奧蒂嘉回憶過去與台灣交往的情況，還提到與蔡總統「頻率接近、默契非常好」。穆麗優也說，她對蔡總統的聰明敏銳印象深刻。

隨團採訪的國內媒體則是看到尼國國營電視台現場直播，才發現兩國元首已在會談。李大維解釋，「連我們大使館也事前沒掌握。」只能說，尼國在就職前一天，整個進行情形比較特殊。

奧蒂嘉見到蔡總統就說，「聽說台灣是女性出頭天」。他表示，非常感謝蔡總統與台灣人民，尼國受惠於長期的互助與合作方式，會秉持著公平正義的理念與原則，繼續支持台灣參與聯合國各項組織與活動。他也強調，台灣是完整國家，不能有別於這些國際重要的議題，會繼續努力為台灣爭取更多權益。

蔡總統說，來尼國前，就聽過奧蒂嘉總統很多故事，包括過去革命的故事，和她這一代在台灣成長的過程是不一樣的，所以她對奧蒂嘉總統帶著一種有點好奇又欽佩的感覺，現在看到本人後，「哎！真的本人年輕好多喔！」蔡總統也提到現已成為奧蒂嘉副手的第一夫人穆麗優，強調從剛才跟奧蒂嘉互動，看出他「擅長且很願意跟聰明且美麗的女人一起工作。」

奧蒂嘉革命故事 蔡很好奇

蔡總統並對奧蒂嘉做為革命家，能夠堅持正義，堅持台灣做為一個國家在國際間應有的角色及地位表示感謝。

此外，針對台灣媒體指「看電視才知道」台尼元首會談，外交部昨例行記者會表示，尼國相當重視我方到訪，第一個行程就安排雙邊會談，我方理解尼國安排就職典禮忙碌，尊重對方安排。

外交部拉美司副司長韓志正表示，台尼有許多合作計畫，例如近期執行完成的災民安居計畫，另還包括食用蕉發展計畫、警察制服捐贈計畫等不同領域合作。

至於尼國此次是否有提出計畫需求？韓表示，通常就職典禮後，雙方才會進一步討論。我方也會看接下來對方的需求，根據踏實外交、互助互惠的理念，與尼國持續共同合作、創造雙贏。