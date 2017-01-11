一例一休解套 工總籲訂彈性工時
提四建議 促政府轉輸為贏
〔記者羅倩宜、李欣芳、吳柏緯／台北報導〕一例一休引發軒然大波，被認為是政府、勞工及資方「三輸」的局面，工總昨提出四項建議，包括「訪查」、「協助」、「調適期」及「彈性工時」等，呼籲政府必須「轉輸為贏」。
對工總提出放寬加班時數上限、增加變形工時實施彈性等建議，行政院發言人徐國勇昨表示，政院聽到了，對此予以尊重，但也要聽取勞工團體的意見。勞動部長郭芳煜則明確表示，目前不會處理這個問題。
政院尊重 否認府院已允諾
至於外傳蔡英文總統與行政院長林全允諾要新訂彈性工時，徐國勇澄清，政府並沒有要新訂彈性工時，蔡總統與林全院長就這部分也沒有允諾工商界。
工總表示，勞動新制是否「三輸」，各界爭論不休，但倉促上路，確實已對勞資雙方造成衝擊，政府應該用夥伴態度，共同解決問題，才能創造「三贏」。工總提出四點建議，呼籲政府執行配套來協助民間因應。
一是訪查，未來半年的緩衝期，實地調查餐飲、旅遊、超商、客運、幼兒園、社福機關等，了解執行面的問題。
二是協助，一例一休使得社福機構一年預算增加二○○萬至三○○萬元，人力及經費缺口應以專案協助。三是調適期，新制的加班費計算及排班都很複雜，中小企業及服務業調整人資及會計系統，需要給予適應期，並由政府協助建置。
四是彈性工時，新制嚴格限制加班彈性，讓雇主難以排班、勞工失去加班賺外快的機會，宜儘速修訂放寬勞基法卅條、卅條之一的「變形工時」，以四週或八週為單位計算。
勞動部長強調 目前不處理
商總理事長賴正鎰也呼應工總建言，他表示，「民間反彈比我想像嚴重」，他週一陪太太到嘉義慈濟看診，被病患包圍，「有的跟我抱怨薪水下降，一個月四萬變三萬元；有的說事業經營困難要關門」；週二到台中大坑爬山，又遇到山友「陳情」，「連續兩天都有相同的民怨，我已轉達行政院高層，要他們出來關心」。
工商協進會理事長林伯豐則說，彈性工時要趕快通過，否則勞工領不到加班費，企業找不到人加班必須出走，對經濟衝擊大。他認為：「政府說愛台灣，但心態很有問題。」
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