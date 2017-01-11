7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
包括姓名、職等等個資 全遭上網
〔記者劉慶侯、何世昌／台北報導〕台北市資訊局出大包，高達七萬多名北市各級公務員姓名、薪資、帳號等十多項敏感個資，鉅細靡遺全遭上網大曝光！警方人士說：「一旦被有心人士取得，將造成難以估計及彌補的傷害。」
可議的是，市府員工薪資全都露，負責系統維護的北市府資訊局主管竟不知情，經記者詢問後，資訊局局長李維斌大為光火，才緊急開會查證此事。
資訊局工程師初步評估僅部分內湖警分局、工務局等約五十筆薪資條外洩，因此第一時間並未向上呈報，事實上外洩程度超乎想像。副局長高永煌表示，一個月內會盤點其他bug，並強化或汰換系統。
薪資管理系統 去年才花大錢改版
目前無法知悉資訊局「薪資發放管理系統」資訊外洩了多久，只能確定資訊局是前晚才緊急關閉網路連結，目前已無法連結下載，但仍低調拒絕回應是否遭駭客入侵？還是本身網站設計疏失？
資訊局去年針對「薪資發放管理系統」花了大筆經費，自行開發設計，提供各機關出納人員處理薪資發放、考績、年終獎金及其他帳款發放等業務。
前晚，有市府職員利用yahoo奇摩搜尋引擎，意外發覺「台北市員工薪津清冊」關鍵字，可搜出全北市公務員的個資，清楚可見各單位的薪資清冊和細項，包括姓名、職等、銀行帳號、健保費、所得稅、獎金等十多項細目。該系統處理市府轄下一三六個機關、二五二個學校及台北市議會，共計三八九個單位上線，約七萬餘人的薪資發放。
資訊局工程師判斷是薪資條的「暫存列印檔」因暫儲暫存空間，意外被奇摩搜尋引擎「爬到」，並即刻關閉內網。多名市府員工表示，資訊局雖已止血，但仍擔心個資遭不當利用，市府應更嚴肅看待此事。
違反個資法 涉民刑事和行政責任
法界人士指出，外洩事件的承辦人士涉有民、刑事和行政責任。依個資法「公務機關賠償條款」規定，只要個資外洩侵害當事人權利，就能向北市府求償，即使無法證明實際損害，每人每件也應賠償五百元到兩萬元不等，最高賠額為兩億元。
如有人洩漏個資圖利，最重可處五年徒刑、得併科一百萬元以下罰金，且同時觸犯刑法「洩漏國防以外秘密罪」，過失可處一年以下徒刑，故意可處三年以下徒刑。
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