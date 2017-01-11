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國軍立正新姿勢 五指併攏改雙手握拳

2017-01-11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部施行十餘年「五指併攏伸直貼褲縫」的立正姿勢將走入歷史。國防部發言人陳中吉昨表示，國軍參考美、日、韓等鄰國作法，也考慮人體工學，參照各軍司令部、指揮部意見後，立正姿勢將改為「雙手握拳」，新制將在十六日上路。

有人稱讚 有人批沒事幹嗎

朝野立委對此意見不一，支持的立委認為此舉彰顯軍人自信與威嚴；但也有立委批評，此改革只是小枝小節，「國防部是沒事幹嗎？」

國軍現行「國軍基本教練準則」在九十二年上路，「五指併攏伸直貼褲縫」的立正準則施行逾十三年；不過，國軍三軍儀隊立正站姿早採用「雙手握拳」彰顯英姿，和國軍其他部隊不一致，因此國防部藉此次改制，統一國軍內部準則。

國防部此次的立正姿勢修改原因有四，除和儀隊一致外，其次是因美、日、韓、英、法、以色列等國皆採用雙手握拳姿勢，國軍因此參考修正；第三，國軍考量，「五指併攏伸直」改為雙手握拳，較符合人體工學，第四，雙手握拳可彰顯國軍英挺氣質。陳中吉表示，除立正時雙手握拳，包括敬禮、持槍等姿勢都不受影響。

不過，國軍並非首度推行「雙手握拳」立正站姿，根據陸軍總司令部（現陸軍司令部）四十八年六月推出的「步兵基本教練」規範，就是採用雙手握拳姿勢。

民進黨立委王定宇認為，國軍將立正自「五指併攏伸直貼褲縫」改成「握拳」，比較符合人體工學，是個好的調整，但並非大事，相較於調整「小螺絲釘」，國防部更應著眼建立重要ＳＯＰ、基本戰技、軍紀軍令，振作過去八年鬆弛的軍務，建立一支可保護國人、受尊敬的國軍。

民進黨立委蔡適應認為，國軍參考歐美作法，推動這樣的變革值得支持。

國民黨立委呂玉玲批評「國防部是沒事幹嗎？」國軍應從軍紀、戰力等大刀闊斧革新，而非對小枝小節做些微修正。

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