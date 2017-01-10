浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響

2017-01-10

〔記者陳永吉／台北報導〕浩鼎案紛擾近一年，昨天士檢正式起訴相關人等，惟這一年來浩鼎股價腰斬，股東荷包大縮水；浩鼎乳癌新藥OBI-822雖在台灣遇到挫折，不過傳出今年上半年將送美國食品藥物管理局（FDA）申請進入臨床三期試驗，但規模大小及未來試驗時間長短，還有很大的不確定性。

浩鼎昨發表聲明，針對起訴表示錯愕與遺憾，將全力支持董事長張念慈及相關同仁透過司法爭取正義；對於士檢指控張念慈向翁前院長行賄，浩鼎表示與事實不符，指股款均由翁全數付清，並非張念慈交付之賄賂。

浩鼎表示，士檢認定的內線交易起始點，是二○一五年八月二十八日的專家會議，但這顯然對新藥臨床試驗與解盲程序嚴重誤解，因當天會議目的僅在討論解盲適當時機，與會專家均認為二○一六年第一季應為成熟時機，而非當天內部人員就知道解盲必將失敗。

重申張未行賄、翁賣股還錢

浩鼎指出，關於翁啟惠購股三千張的資金來源，是他在浩鼎登錄興櫃後，出脫放在Alpha公司（為翁、張等人合資成立）的六六○張股票及鄭秀珍名下的二七一張股票，換得現金後歸還欠潤泰集團的九千多萬元借款。這部分，翁啟惠有向檢方提供明確的資金流向。

生技熱一度將浩鼎股價推上雲端，二○一五年底的七五五元歷史高價，讓浩鼎成為市值突破千億元的首家生技股，當時借券放空張數不到兩千張。但隔年二月二十一日，浩鼎宣布解盲失敗，接著苦吞四根跌停，從六八一元跌至四四七元；去年底浩鼎股價最低來到二二六元，跌破掛牌以來新低價；近期則傳出美國臨床三期將有新進展，股價回到三百元之上。