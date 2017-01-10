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莫因翁失足 扼殺創新腳步

2017-01-10

記者吳柏緯／特稿

前中研院長翁啟惠，由於專長的醣分子研究而一度被譽為繼李遠哲之後、「最接近諾貝爾獎」的台灣人，但也因浩鼎案涉及醣分子研究的技轉利益不清，成為史上第一位被起訴的中研院長，學術光芒蒙塵。其中有翁啟惠個人與財團不應有的金錢糾葛，也有台灣技轉制度太多灰色地帶而無法免除圖利可能，對學者與學界都是莫大警訊。

翁啟惠在醣分子研究確實是台灣無出其右的傑出學者，回台灣貢獻也有其可貴，但身為中研院長，個人及家人卻與技轉對象有糾葛的股票交易關係，更遭檢調查出中研院要求揭露卻不為外人知的技轉換股私下協議，明顯是對於技轉與圖利的分際欠缺自律區分，使得自己陷入圖利泥沼而無法自清。

而檢調一層一層的調查更顯示，翁啟惠及家人無論是借貸買股票，或是在最恰當時機買賣浩鼎股票獲利，都讓翁啟惠的各種說法遭受質疑，個人誠信也大減。

誠如翁啟惠聲明所言，就浩鼎個案及學者個人而言，他必須透過司法找回自己的清白。但對於台灣要鼓勵研發創新、要產學合作協助產業升級，甚至要再推動「五加二」產業的新經濟，橫跨藍綠新舊政府的浩鼎案卻像是一記警鐘，新政府及學界都必須建立更嚴格的技轉規範與紅線，否則台灣研發技轉恐只會成為財團獲利工具，要談協助產業創新升級則恐怕還是空談。

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