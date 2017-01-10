中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
〔記者吳柏緯／台北報導〕前中研院院長翁啟惠涉入浩鼎案被依貪污罪嫌起訴，成為史上第一個被起訴的中研院院長。中研院表示，一切尊重司法調查，由於目前僅是起訴、還未判決，翁啟惠的研究員職務並不受影響。
翁啟惠目前在基因體研究中心擔任特聘研究員，中研院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚說明，若是有行政主管職的院內研究人員因案被起訴，一般會調離現職，靜待司法調查，不過翁目前並無主管職，僅是研究員，因此目前的研究工作、待遇也不會受影響。
而此案也引起各界對技轉紅線的重視，認為應明定標準。對此，中研院已於去年上半年陸續成立三個任務型委員會，針對技轉利益迴避、法律規範與院內治理進行討論及制定報告，並將報告送至院務會議討論，做為改革參考。
中研院秘書長施明哲表示，如果能將好的技術從學研機構轉出至民間，將對台灣的產業發展有很大助益；但目前許多國外的技轉規則與台灣不同，由於現行規定說明不夠清楚，因此造成回國工作的研究人員無所適從，也會一併在這次的檢討中修正。
施明哲表示，預計在今年四月的院務會議中討論，今年上半年就可讓新修正的法規、技轉規範上路。
中興大學研發長洪慧芝認為，翁啟惠最大的問題在於對法規的認知不足、加上原本中研院的相關規範就有一些漏洞。專利律師陳宜誠則認為，沒有揭露和廠商的關係是非常大的錯誤，加上後續說法反覆不清，造成今天的結果。
除了個人的行為外，對於台灣與美國的法律認知不同，也可能是造成這次事件的原因之一。洪慧芝表示，美國的技轉法規成熟且嚴謹，適合台灣借鏡。洪認為，美國法規雖然看似非常開放，例如允許教授開公司，但實際上對於每個人的身分與義務還是有嚴格的限制，屬於開放中有所限制；台灣則恰恰相反，屬於限制中有所開放，因此存在不少漏洞。如果要參考，就應該全面性，而非選擇性，不然學得四不像，對建立制度並沒有幫助。
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