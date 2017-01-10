檢調︰蔡瀛陽未涉入本案

2017-01-10

〔記者黃欣柏／台北報導〕檢調偵辦浩鼎案期間，有媒體爆出總統蔡英文胞兄蔡瀛陽是浩鼎大股東之一，質疑他陷入內線交易疑雲；士林地檢署追查發現，蔡瀛陽不在浩鼎股票的「五十大交易名單」中，也沒管道得知與浩鼎新藥解盲有關的重大消息，認定未涉入本案，並無不法。

浩鼎案爆發後，有媒體指出，蔡英文二哥蔡瀛陽所成立的富鈦投資是浩鼎前五大股東之一，手上握有三二四九張浩鼎股票，約佔浩鼎股權一．九％。

富鈦投資隨即發表聲明指出，已將浩鼎股票全數交付信託機構，會在一年內以不影響市場的方式處分出清，一年後不再持有，以免影響未來總統施政空間。