翁曾持浩鼎記名股票 至少4000張

2017-01-10

浩鼎技術員進駐中研院 史無前例

〔記者黃捷／台北報導〕檢方認定，浩鼎董事長張念慈為取得中研院「醣分子酵素合成法」專屬授權，兩度對時任中研院長翁啟惠行賄，翁受賄後，乾脆讓浩鼎技術員直接「進駐」中研院學習，無償使用研究材料，甚至帶走研究成果；檢調追查期間，不少證人證稱這是「史無前例」，辦案人員無不感到訝異。

更離譜的是，曾稱「名下沒有浩鼎股票」的翁啟惠，除被發現以女兒翁郁琇名義持有三千張浩鼎股票外，起訴書更揭露，翁曾另售出記在其他人名下的浩鼎股票近千張。翁到底持有多少浩鼎股票，成為另個謎團。

檢調追查，張在二○一一年得知翁研究團隊的酵素合成技術，能將生產醣分子的成本從每公克兩百萬元降至四千元，而醣分子正是製作抗癌疫苗的重要材料，即與翁洽談技術轉移事宜。

張原本打算發行技術新股一五○萬股，做為取得該技術的交換條件，但因經濟部認有疑義，只好放棄。

中研院於二○一二年八月三十一日上網公告徵求技術授權後，張與翁另達成協議，以三千張浩鼎股票換取該技術專屬授權。

翁先以女兒翁郁琇名義在台開立人頭帳戶，由張居中協調潤泰集團總裁尹衍樑，從尹旗下中嘉公司匯款三二一萬美金至翁郁琇的美國帳戶，翁再指示把女兒該帳戶內款項匯回以女兒名義在台開設的人頭戶，向尹購買三千張浩鼎股票，以此方式營造翁女自行購股假象，後由張念慈指示浩鼎大帳房張穗芬將三二一萬美金匯還中嘉。

檢方認定，翁收受浩鼎股票後，同年十二月間洽談授權事宜，張疑為避嫌，改以潤雅公司（與浩鼎同辦公室）與中研院簽署專屬授權備忘錄，翁更在備忘錄中同意潤雅可派員「進駐」中研院學習技術，並將生產出的醣分子攜出中研院，無償供浩鼎使用。

用女兒身分開戶 被認定受賄關鍵

張、翁兩人後因擔心技術由潤雅取得，恐對浩鼎不利，未經研究發展成果管理委員會審議，翁即利用職權，於二○一四年四月二十三日解除備忘錄，同日與浩鼎公司簽訂授權契約，讓浩鼎取得該技術。

由於翁啟惠是使用電子郵件向女兒詢問身分證字號，再用女兒身分開戶，檢方認定這是翁向女兒借用人頭開戶及掩護受賄的關鍵證據，依此起訴翁啟惠。