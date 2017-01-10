蔡：定期協助企業組團 考察中美洲
〔特派記者蘇永耀／宏都拉斯報導〕總統蔡英文於當地時間八日傍晚（台灣時間九日清晨）抵達「英捷專案」第一站宏都拉斯。為強化與友邦關係，總統八日在僑宴上宣布，從今年開始每年定期協助企業擴大組團到中美洲邦交國實地考察，創造雙贏；這趟出訪是要凸顯台灣人不管多困難，都要走向世界的決心。
蔡總統飛抵宏都拉斯後，由宏國副總統阿瓦雷茲接機。現場下起大雨，總統在機場致詞時表示，阿瓦雷茲跟她說，有句話可以形容今天的情況，就是「遇水則發」，這也代表兩國的邦誼鞏固，兩國關係將來一定更興旺。
雨中飛抵宏國 「遇水則發」
蔡總統在宏國停留不到一天的時間，行程滿檔，壓軸是台灣時間今天凌晨與宏國總統葉南德茲舉行雙邊晤談，並接受國宴招待。
葉南德茲女兒何怡芳（Ivonne Hernandez）、宏國經濟部長傅哲倫（Arnaldo Castillo Figueroa）都曾留學台灣，蔡總統抵達宏國第一個行程就是與宏國留台校友代表茶敘，聽取何怡芳、傅哲倫等人分享留台經驗。
蔡總統說，宏都拉斯有逾三百名年輕人透過「台灣獎學金計畫」到台灣留學，她期待大家協助台宏雙邊情誼與交流，同時發揮在地功能，對於在宏國尋求投資或交流機會的台灣人有更好的協助。
總統晚間宴請僑界代表及留台校友，包括宏國駐台大使謝拉等宏國官員都出席。總統致詞指出，去年一月她確定當選總統，接到的第一個祝賀就是來自葉南德茲的電話祝福。就任後已跟葉南德茲三度會面，應該是跟各國元首會面次數的第一名。
蔡總統說，台灣跟宏都拉斯都面臨經濟轉型，宏都拉斯正推動擴大就業經濟建設投資計畫，台灣也積極推動創新產業，更要加強對外經貿交流。從今年開始，每年會定期協助企業擴大組團，來中美洲邦交國實地考察，尋求更多合作機會，一起創造雙贏發展。
總統也說：「我們的國際處境很辛苦，但是我們從來不會因為辛苦，就不去努力。」這一趟出訪，要凸顯的就是「台灣人不管多困難，我們都要走出世界」的決心；在宏都拉斯，就是台灣有能力，也有意願貢獻國際社會最好的證明。
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標題：蔡：定期協助企業組團 考察中美洲
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