自我設限 台美關係難脫一中桎梏
2017-01-10
特派記者蘇永耀／特稿
雖說美國是自由民主國家，但台灣官員尤其是總統要去，限制特多，不僅是總統本人，就連隨行總統訪問團的媒體也跟著受到波及。在美期間最好不要發稿，如果要發，還不能用自己的名字，部分媒體得用同事的名字頂替，各種荒謬現象，說明台美仍處在不正常的關係。
就連一場單純的午餐會，遇到美國政黨輪替之際，就都變了調。總統餐敘的對象，不是頻繁來過台灣，就是總統口中讚譽的「長期摯友」，本就是一場再次的交誼。但因對方屬親共和黨陣營，遇到敏感的政權交替，加上中國虎視眈眈拿著放大鏡看，總統過境美國行就得自抑低調。
總統這次「英捷專案」主要是為出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉的就職典禮，並順道訪問其他中美洲邦交國。
但另一個軸線，也是希望藉由過境美國時，能及早與未來的川普政府建立更緊密的聯繫，總統頻密與共和黨陣營人士見面或通話，就是明擺著事實，卻因自我設限而在處理上顯得扭捏。
說穿了，美國基於一中政策而對台灣設下各種枷鎖，藉此形成若干不友善的「慣例」，要台灣長期遵守，而政府若無突破意識，也就習慣成自然，視為理所當然。
台灣是不是美國的棋子或附庸，不完全取決於實力大小，主政者的心態及是否敏銳掌握瞬息萬變的情勢，更是關鍵。
蔡英文與川普通電話，已經揭示了未來台美關係將有大的變化，會出現許多可能性，甚至往對台灣有利的空間，兩岸也勢必有更多的角力，政府如繼續以被動因應或謹守慣例的舊模式處理台美關係，這個一中桎梏，恐會戴得更緊了。
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