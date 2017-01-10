ＴＰＰ無望 蔡：推台美自貿協定
〔特派記者蘇永耀、記者林良昇／綜合報導〕蔡總統在美國休士頓過境期間，接見曾參與共和黨內總統初選的德州參議員克魯茲，總統表示，ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）看起來應該是沒有希望，但川普團隊未排除以雙邊方式推動貿易，所以推動「台美之間簽署自由貿易協定」是新的方向。克魯茲則說，他非常支持台美簽署自由貿易協定，也希望台美關係進一步提升。
無懼中國施壓
參議員克魯茲見蔡
克魯茲指出，他認為川普的國安團隊很強，能因應美國現在在外界所面臨的一些挑戰，並說這次要來見總統，中國方面有施壓，希望他不要來見，但是他明確拒絕，因為這是非常難得的機會能夠親自跟總統見面，他也特別表達對台灣的支持。
中國外交部發言人陸慷昨天也表示，堅決反對台灣領導人利用所謂過境的機會，與美方的官方人士進行任何形式的接觸，並從事干擾和破壞中美關係的活動。
陸慷說，中方敦促美方有關人士恪守「一個中國」政策和中美三個聯合公報原則，以免損害中美關係大局和台灣海峽的和平與穩定。
克魯茲則對媒體表示，自己與其他德州的聯邦議員都收到中方信函，要求不要與蔡總統見面。但那封信不具說服力。中華人民共和國沒有權力否決他們要與何人見面，美方沒試圖要中方這樣做，中方也沒有立場要求美方要怎樣做。
克魯茲另提到與蔡總統近五十分鐘的談話，討論的議題包括軍事合作，談及軍售與聯合演訓，以及提升經濟合作，因為台灣是重要市場。
國安會副秘書長曾厚仁另轉述，總統也和美國參議員麥肯通電話，麥肯是參院軍事委員會主席，是台灣長期友人；總統提到美國國會通過國防授權法案，放寬了國防官員訪台限制。
麥肯對於即將就職的川普政府非常有信心，並感到樂觀，也提到他身為軍事委員會主席，一向非常關心亞太的軍事和平與穩定，對南海情勢特別注意。
曾厚仁同時轉述總統接見德州州長艾伯特的過程。艾伯特表示開了三小時的車從達拉斯到休士頓，也說自己剛從澳洲回來美國，表達對蔡總統的重視。
艾伯特指出，他沒去過台灣，但非常了解台灣情形，因為德州和台灣貿易是全美各州第三大，台灣有很多重大投資在德州，例如台塑，所以他很希望能去台灣訪問，總統也當面邀請他訪台。
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