年改座談 屢傳暴力抗爭》遭抗議民眾扯傷 青年代表怒批野蠻人
〔記者楊淳卉、黃良傑、方志賢、葛祐豪／綜合報導〕年金改革分區座談，各場次均出現大批退休或現職軍公教人士激烈抗爭場面，甚至阻擋、攻擊參與座談的民眾。前天出席中區座談的青年代表鍾嶼晨昨在臉書自爆手臂遭扯傷，怒批這些軍公教是野蠻人。時代力量推薦代表當天也慘遭毆打，前晚赴醫院驗傷，時代力量黨主席黃國昌昨譴責說，能理解抗議軍公教的心情，但使用暴力太過分。
鍾嶼晨指出，前天遭到抗議軍公教阻擋、推擠，甚至怒罵她是「蔡英文的走狗」，或以言語威脅，甚至跟蹤尾隨，就是不肯放她走。當警方在圖書館後方放梯子要她穿越欄杆時，還有人衝上前搶梯子，甚至拉扯她的手臂、背包，若非有警察營救，她可能就摔在地上。最後耗了一個半小時，她還是無法進入會場開會。
高雄南區座談 也有數波衝突
昨在高雄國際會議中心舉行的南區座談，監督年金改革行動聯盟也申請集會遊行，上千名退休或現職軍公教人員上街抗議，警方佈置鐵馬護欄，但場外仍發生數波推擠衝突。
遭警方封住的東側入口，有十多名民眾企圖闖入，被警方持盾牌擋住，推擠過程中，有記者、警員和民眾不慎被推跌倒，所幸沒有人受傷。
西側門也傳出騷動，卅多名基進黨員手持「真軍公教苦民所苦、假軍公教吃夠夠」、「嘴巴說愛國、身體在礙國」等標語，引發陳抗群眾不滿，雙方爆發多波推擠衝突，陳抗群眾憤朝基進黨員撒冥紙、丟雞蛋及寶特瓶，基進黨員最後由大批警力護送到派出所，衝突才未擴大。
一與會女代表遭推擠 抱警痛哭
年改會委員及與會代表由優勢警力保護進入會場，但一名女代表在等候警方挪開鐵馬護欄時，被抗議民眾發現，上前圍住、阻擋她進入，因四周都是鐵欄杆，又有群眾推擠，雙方僵持十多分鐘，保大特警適時跳出保護，但警方一開門，群眾又藉機拉扯、推擠，她勇敢地翻過欄杆，由員警合力抱進欄杆內，女代表平安進到會場時，忍不住抱著員警哭，警方現場也完成蒐證。
集會遊行雖有零星小衝突，最後平和落幕。高市警局副局長李永癸表示，昨天動用近一千三百六十名警力維護會場安全，拆除九百具刀片拒馬、換上不具傷害性的鐵馬護欄，至於民代拍到的刀片拒馬，是拆剩放在一樓員警休息室內。
高雄市長陳菊表示，年金改革需要社會各界充分討論，在場外非法抗爭、阻止代表入場，甚至暴力相向，已非爭取民主，而是反民主的作為。
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標題：年改座談 屢傳暴力抗爭》遭抗議民眾扯傷 青年代表怒批野蠻人
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