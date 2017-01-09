黃之鋒等險遭黑衣人揮拳》警署：疑有列管幫派份子介入

2017-01-09

〔記者姚岳宏、蕭婷方／台北報導〕香港雨傘革命領袖黃之鋒等人應邀來台出席活動，竟險遭黑衣人揮拳毆打，警政署長陳國恩昨受訪時表示，該案疑有列管幫派份子介入，現已鎖定對象並蒐集情資，只要有犯罪事實將以「組織犯罪防制條例」嚴辦；後續也會連坐、檢肅並切斷幫派金流。他並下令，針對黑幫涉入集會遊行、公聽會等案件，列為重點蒐證，全力偵辦。

黃之鋒等人七日入境後，分別在機場與活動現場遭到愛國同心會、中華統一促進黨等統派團體人士抗議，還險遭黑衣男子毆打。航警局昨已傳訊數人到案說明。

黑幫涉入集遊公聽會 將嚴辦

警政署指出，黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人來台，不排除有黑幫勢力介入，號召群眾隨行抗議叫囂、推擠衝突及丟擲雞蛋等。

陳國恩表示，這些「陳抗」疑有黑道勢力計畫性介入，並包裝成陳抗團體，現已加強蒐證偵辦，並鎖定特定對象。只要有符合犯罪事實，就會以組織犯罪條例嚴辦，「犯罪行為只要有相關法令可以查辦，都會辦」。未來將貫徹實施「三打掃黑」策略，以立即反應、即時壓制，事後進一步追究首謀，連坐檢肅黑道成員，並掃蕩場所以切斷幫派金流源頭，將不法暴力集團連根刨起。

此外，現行構成適用組織犯罪條例個案的對象限縮在警政署列管的犯罪名單，現警政署已提修法，擬放寬適用對象，擴大組織犯罪條例適用對象。