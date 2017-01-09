中國批港獨 港議員：追求民主自決
2017-01-09
〔記者楊淳卉／台北報導〕香港立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎等人受邀來台出席時代力量座談會，遭中國國台辦指為「港獨」與「台獨」勢力勾結，朱凱迪昨對此表示，比起討論台獨、港獨，「民主自決」有更寬廣和深刻的關懷、追求基本人權價值。
時代力量立委徐永明認為，若中國繼續用陰謀論做政策，對台、港都不會有正面效果；時力黨主席黃國昌也說，親中團體透過媒體塑造出台灣不歡迎香港朋友的形象不是事實。
黃國昌表示，台、港共同面對的中國打壓類似，但台灣已經走過追求自決的階段，大多數台灣人民對台灣的認同也已沉澱及穩固，天然獨世代的形成，即使面對中共打壓也未見動搖。
太陽花學運領袖林飛帆說，中國以港獨一詞標籤化來台交流的議員，等於「紮稻草人打自己」，把所有問題簡化成港獨沒有意義；他呼籲北京，若繼續標籤化這場活動，如同「中南海一小批人就要決定十三億中國人以及台灣和香港的命運」，一定會是蒼蠅碰壁、頭破血流。
司法覆核二月出爐 羅冠聰：繼續抗爭
此外，立法會議員宣誓風波中，港府對羅冠聰、姚松炎等四名議員提出司法覆核，結果將於二月中出爐。羅冠聰昨表示，香港釋法的權力在中國人大，會以政治需要詮釋法律，未來會讓公眾知道嚴重性，也會在法庭繼續抗爭。
另一名遭民間人士提出司法覆核的議員朱凱迪則說，若議員資格被取消，就會參與補選，相信香港會用更大的力量再把他們送進去。至於若連選舉資格都遭剝奪，朱則笑稱「一個朱凱迪死了，還有千千萬萬個朱凱迪！」
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