羅冠聰在台險遭蛋襲 回港又被毆傷

2017-01-09

〔記者王冠仁、姚岳宏、楊淳卉／台北報導〕香港立法會議員羅冠聰等四人應邀來台出席活動，卻面對如影隨形的暴力威脅，前天抵台後遭愛國同心會等親中團體抗議、並險遭毆打，昨天活動會場外仍有愛國同心會成員叫囂、喊口號，會後參訪時代力量立委林昶佐服務處時，又出現三名少年企圖「蛋襲」，所幸遭警方壓制攔阻，雞蛋才沒砸到人。

在港機場被淋液體 今開記者會說明

昨晚，羅冠聰從台灣搭機返抵香港時，機場又出現數十名示威者指責他「勾結台獨勢力」，並與他發生推撞，混亂之際，疑有人向羅淋液體，他的眼鏡被撥掉，頸側也有紅印，他之後往警署報案及安排驗傷，最後在警員及保安護送下離去。他表示，今天會舉行記者會詳述事件。

在台灣企圖蛋襲羅冠聰一行人的三名少年，被捕後向警方聲稱，沒人指使，是在網路上發現有此活動，不滿港人干政才從西門町搭計程車前往扔雞蛋抗議，但警方發現三人由一輛自用轎車接送，認為說詞避重就輕，不排除幕後有人指使，訊後依少年事件處理法移送少年法庭，並將擴大追查。

警壓制擲蛋三少年 不排除有人指使

對於此行不斷受干擾，香港眾志秘書長黃之鋒昨指出，一行人的航班、下榻飯店都被親中人士掌握，「真的非常奇怪」。羅冠聰也說，愛國團體騷擾世界各地都在發生，這是中國操弄技巧，這種反對人權自由、愛國情操凌駕於普世價值之上的意識形態，背後一定有人操縱串聯，若認為這只是表達言論自由，就會忽略中共在各地以仇恨滋長的力量。

昨天早上有廿多名愛國同心會成員，到時代力量舉辦的論壇會場外叫囂、呼喊口號，對警方舉牌五次警告不予理會，還有林姓等三名成員朝警方大罵「警察奴才」。警方表示，已對三人保護管束，事後將檢視蒐證畫面，若發現違法行為一律法辦。

論壇結束後，羅冠聰等人轉往林昶佐位於萬華莒光路的服務處參訪，四點多搭車離去時，十七歲周姓少年等三人突現身，企圖蛋襲羅冠聰等人，但遭維安警方攔阻制伏，並未砸到人車。