CIA安排張憲義叛逃 還給安家費

2017-01-08

〔記者羅添斌／台北報導〕前中科院核研所副所長張憲義在一九八八年一月叛逃出境後，美方隨即派人拆除中科院核子研究設施，儘管軍方對張憲義通緝的時效已經結束，但張憲義出賣自己國家、潛逃美國的行為，並未因為時間已經過了廿九年而被淡忘。

立委：張終將面對歷史檢驗

立委羅致政指出，台灣當年自行發展核武嚇阻以確保自身安全，既是軍事戰略更是政治外交上的決定，但美國在知情後強勢介入，這是完全可以預期的霸權行為，但在台灣邁向核子門檻的關鍵時刻，美國大動作出手摧毀台灣核武計畫，絕對與張憲義將核武機密外洩有關，「張憲義事件是台灣核武夢碎的因，也是果」；他強調，張憲義雖躲過台灣司法的審判，但其行為終將面對歷史的檢驗。

對於與美國中情局（ＣＩＡ）的關係，張憲義在接受學者訪談時坦承，ＣＩＡ是在一九八二年起就與他正式進行接觸，並在通過ＣＩＡ測謊後就開始成立專案。

張憲義表示，一九八八年一月離開台灣時，美方是安排以一家在美註冊的正式公司，以該公司的名義給他一個正式的簽證及新的護照，並以該美國公司職員身分，從高雄小港機場出關，接著則住進華盛頓特區一處由ＣＩＡ幹員保護的全安屋內。書中指出，美國政府認為他們夫妻回不去了，便支付他們一筆額外的安家費，補償他們失去台灣房產的損失，「但金額加起來換不到美國的一間房子」。