| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 焦點

CIA安排張憲義叛逃 還給安家費

2017-01-08

〔記者羅添斌／台北報導〕前中科院核研所副所長張憲義在一九八八年一月叛逃出境後，美方隨即派人拆除中科院核子研究設施，儘管軍方對張憲義通緝的時效已經結束，但張憲義出賣自己國家、潛逃美國的行為，並未因為時間已經過了廿九年而被淡忘。

立委：張終將面對歷史檢驗

立委羅致政指出，台灣當年自行發展核武嚇阻以確保自身安全，既是軍事戰略更是政治外交上的決定，但美國在知情後強勢介入，這是完全可以預期的霸權行為，但在台灣邁向核子門檻的關鍵時刻，美國大動作出手摧毀台灣核武計畫，絕對與張憲義將核武機密外洩有關，「張憲義事件是台灣核武夢碎的因，也是果」；他強調，張憲義雖躲過台灣司法的審判，但其行為終將面對歷史的檢驗。

對於與美國中情局（ＣＩＡ）的關係，張憲義在接受學者訪談時坦承，ＣＩＡ是在一九八二年起就與他正式進行接觸，並在通過ＣＩＡ測謊後就開始成立專案。

張憲義表示，一九八八年一月離開台灣時，美方是安排以一家在美註冊的正式公司，以該公司的名義給他一個正式的簽證及新的護照，並以該美國公司職員身分，從高雄小港機場出關，接著則住進華盛頓特區一處由ＣＩＡ幹員保護的全安屋內。書中指出，美國政府認為他們夫妻回不去了，便支付他們一筆額外的安家費，補償他們失去台灣房產的損失，「但金額加起來換不到美國的一間房子」。

廣告
  • 前中科院核研所副所長張憲義在1988年叛逃到美國，他在新書中揭露台灣曾進行驚人祕密計畫，迫使美國強行介入，並終止台灣的核武研發計畫。（圖：遠足文化公司提供）。

    前中科院核研所副所長張憲義在1988年叛逃到美國，他在新書中揭露台灣曾進行驚人祕密計畫，迫使美國強行介入，並終止台灣的核武研發計畫。（圖：遠足文化公司提供）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張憲義叛逃 發展核武計畫 美國中情局
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：CIA安排張憲義叛逃 還給安家費


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.