叛逃者張憲義：台灣曾計畫IDF載原子彈 反擊中國
〔記者羅添斌／台北報導〕ＩＤＦ戰機竟然曾被賦予核武攻擊的駭人機密任務！一九八八年叛逃到美國的前中科院核研所副所長張憲義，在美接受訪談時揭露了驚人內幕，他指稱：台灣曾計畫，一旦面臨危急存亡之際，以ＩＤＦ經國號戰機裝載經過小型化後的原子彈，對中國發動攻擊，他並把這項可行性研究方案交給美方。
美知悉後攤牌 阻我發展核武
張憲義說，中科院計畫用ＩＤＦ搭載小型化原子彈的大膽做法，已牽涉到有沒有踩到美方紅線的問題，「正因為我們有這種企圖心，美國知道以後便決定攤牌」。這也就是美國在一九八八年派員到中科院核研所，強行拆除與核武發展相關的設施，並把重水式核子反應器的重水抽走，讓台灣核武發展計畫被迫終止的關鍵原因。
資深將領對此指出，我國的政策是「不製造、不擁有及不使用」核武，既然沒有核武，就沒有以核武攻擊中國的問題存在。
張憲義去年在美接受中研院副研究員陳儀深訪問，訪問紀錄已由「遠足文化」公司出版成書，將於明天在台舉行新書發表會，張憲義將以越洋視訊方式接受媒體提問。
為因應中國軍力及核武威脅，台灣在一九八○年代曾同時進行多項軍事研發計畫，包括中程的地對地彈道飛彈（天馬計畫），核武研發計畫（桃園計畫）以及自製多功能戰機（ＩＤＦ經國號戰機），並已進行將原子彈小型化的相關研究。
張憲義在這本「核彈！間諜？ＣＩＡ：張憲義訪問記錄」書中指出，當年雖然中科院第二所人員曾明確告訴他們，在美方介入下，台灣被迫已經不能研發地對地中程彈道飛彈（可用以攜帶原子彈彈頭），但這不代表在研發完成核武後，台灣就沒有能力將核武投射到中國大陸。
張憲義說，中科院當年曾研究如何將原子彈小型化，以便能裝進ＩＤＦ經國號戰機的副油箱裡面。張憲義說：「我們之所以選用經國號戰機，是因為那是我們設計開發的，我們能夠自行修改作戰半徑，我們當時希望將作戰半徑提升至一千公里以上，這樣才能有效配合核彈的射程。」
仿神風特攻隊 執行單程任務
他說，「我們考慮仿效『神風特攻隊』做法，利用自製的ＩＤＦ戰機裝載小型化的原子彈發動攻擊」；而所謂的「神風特攻隊」做法，是指以沒有結婚、沒有家人的志願飛行員，在事先不知道要載運核武，只知道有一項任務是單程的，飛出去很可能再也回不來。
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標題：叛逃者張憲義：台灣曾計畫IDF載原子彈 反擊中國
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