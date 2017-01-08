看問題》過境外交可以更積極些
2017-01-08
特派記者蘇永耀／特稿
蔡總統第二度出訪邦交國，與去年六月「英翔專案」不同，當時美國總統大選尚且難分難解，美中台三邊關係的變化不大，如今美國不僅政黨輪替，川普上台將政策大轉向，與亞太國家關係面臨「重新開機」，總統此番出訪除鞏固邦誼，在美期間也應善握「過境外交」契機，深化台美關係。
馬政府時期把對中國關係置於最上位，外交環境表面風平浪靜，實際是門戶洞開，馬英九要看北京的臉色，部分邦交國也同樣在投石問路，甘比亞二○一三年無預警與台灣斷交，中國雖未立即收下，但也成口袋名單，果然在兩年多後宣布兩國復交，這樣的「甘比亞模式」，也發生在最近斷交的聖多美普林西比。
全世界要消滅台灣的主權、挖走台灣邦交國的國家，只有中國，馬政府這套先兩岸再外交，留給蔡英文政府的是更艱困的外交環境。蔡總統才過半年即二度出訪中美洲，也說明整頓外交的急迫感。
台灣的邦交重鎮在中南美洲，超過邦交總數的一半，二○○七年雖然斷了哥斯大黎加，但總體而言，經由區塊產生的「聯防」效果，尚能維持一定的穩定。相較於在非洲地區邦交國的分散情況，容易被中國各個擊破，蔡政府做好固本工作，有其戰略優先性。
川普政府的上台，不同於歐巴馬政府的妥協色彩，美中關係勢必有更多的競爭與磨合，台美關係也可預期將更為增溫。
在此情勢下，蔡總統的「英捷專案」，既是強化與中美洲友邦的關係，經由過境美國的機會，傳達與美國新舊政府強化關係的訊息，由此開展對外工作兩條最重要的軸線。由此觀之，「過境外交」可更積極些，不必受限字彙而過於綁手綁腳。
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