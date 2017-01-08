英捷專案》蔡英文抵休士頓 將與川普團隊餐敘
2017-01-08
蔡：讓台灣走向國際舞台
〔特派記者蘇永耀、記者朱沛雄、涂鉅旻／綜合報導〕蔡英文總統昨日展開「英捷專案」，搭機出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等中美洲四友邦，總統專機在美國當地時間七日上午抵達休士頓，美國在台協會理事主席莫健登機迎接總統一行到訪。在兩天一夜的過境停留期間，總統除參訪當地美術館及癌症醫學中心，出席僑宴活動外，也將與川普團隊人士進行午餐會。
總統在飛機上對全團發表談話，強調此次訪問團成員來自朝野及民間代表，大家要為台灣的外交而努力。
宏都拉斯等四國大使送機
宏都拉斯等總統出訪四國使節昨均前往桃園機場送機。蔡總統表示，這是她就職以來第二次的出訪，有兩個重要任務，第一、鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台，這次訪問的四個國家，都與中華民國有長期的友誼，這次出訪要再一次肯定彼此歷久彌新、深厚的友誼，所以此行不只與友邦元首會面，也會把握機會，和其他國家元首、代表互動交流，向國際社會展現「台灣是有能力、有責任感的合作夥伴」。
蔡總統強調，第二個任務則是將深化與邦交國的雙邊合作方案，為所有在海外打拚的台灣人打氣。她說，中美洲是充滿機會和發展潛力的市場，我方將與友邦一起討論，未來如何推動除了彼此相互需求的方案，重點在強化彼此間經貿關係，一起攜手合作、互惠互助，把外交的成果，轉換成國家利益的具體收穫。
六架戰機執行護航任務
蔡總統說，世界正在改變，世界的各國與領袖都在為國家尋找新的方向，這也是她的重責大任，台灣人有能力、也願意為國際社會做出更大的貢獻，我們也有信心在世界舞台上，找到更多的機會。
總統專機昨起飛時，空軍依慣例派出戰機伴飛，這次共有四架F-16、兩架ＩＤＦ戰機伴飛，確保國家元首安全。總統專機機長曾以無線電與戰機飛行員通話，轉達總統對其捍衛領空，守護台灣的嘉勉之意。
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