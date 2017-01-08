焦點評論》警政署長不必幹了

2017-01-08

記者鄒景雯／特稿

在上軌道的國家，政黨輪替除了監督制衡的消極功能，更具有修正改進的積極意義，而不斷維護進化中的成熟民主，則是一致的核心價值。其中，言論自由、人身自由的不受威脅侵擾，尤其是最基本的需求，如果執法者連捍衛這種生活方式的能力，都無法充分獲得社會信賴，這種官員留他何用？

昨天，香港學生與立法會議員來台活動，再度遭到特定團體刻意尋釁滋事、甚至威脅攻擊，這種亂象在五二○之後仍然一再發生，這是治安單位的恥辱，人民也跟著顏面無光。因為，新政府是標榜比舊政府更珍惜反霸與人權的政權，結果卻顯示免於恐懼依舊不可得，甚至聲稱事前掌握情資，但相關警力部署竟是束手無策，那麼，若不是知法不行，就是無能兒戲，可見帶頭的首長領導無方，倘使新政府還在乎社會觀瞻，應該將其推出立斬，以明軍令。

稍微有些智識的民眾都知道，這些不時在公共場所對和平良民、外來旅客，採取暴力行為的團體，背景並不單純，其在法律邊緣遊走的有計畫行為，是組織性的行動，國安單位與警察人員比任何人都清楚是怎麼回事，也多的是施政工具可以有效作為。

過去八年由於上位者本於意識形態作祟的縱容，導致大家對白道黑道紅道似乎長天一色，有著深沉的悲痛，二○一七年的今天，政權易幟的七個多月後，難道我們還要繼續姑息執法單位的不處理、不作為？其具體罪狀，恐怕已經構成疑似：保護統一、侵犯獨立、坐視中國勢力、蹂躪台灣民主。

警政署是全國警察機關的統一指揮及監督單位，此一長期不令國人安心的表現，已經不勞再官腔官調敷衍，若再不立即雷厲風行、耳目一新，就不必幹了。