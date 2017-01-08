台港民代對談 關切民主運動前途
2017-01-08
〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量昨邀請朱凱迪、羅冠聰及姚松炎等三位香港立法會議員及相關政黨團隊成員來台，進行民主運動的交流座談，朱凱迪強調，此次來台主要希望了解當台灣民眾對主流政黨政治不滿時，如何透過表達促進社會進步；他認為，這兩天的交流討論，不單只是港台兩地前途問題，而是民主運動的前途問題。
此次受邀出席「台港新生代議員論壇」人士，除三位立法會議員外，還有香港眾志秘書長黃之鋒與相關團隊成員，多數人皆出身雨傘運動後的新興政黨團體，與會者和時代力量就選後進入立法會工作，如何面臨身分轉換與理念價值調整的問題交換意見。
香港眾志主席羅冠聰認為，目前還沒有出現被體制收編的問題，然而社運工作者可以單純代表自己的信念，政治工作者則需要肩負選民期待，雖然兩者並非相互矛盾的身分，但如何平衡兩角色間帶來的衝突，降低外圍的反抗聲量，是當前非常需要學習的課題。
黃之鋒則認為，進入立法會後，最困難的在於如何與不同立場的人對話，說服他們接受自己的路線、設定議題優先順序，同時在身分轉換間不會忘記自己的初衷，「是一個很大考驗」。
時代力量黨主席黃國昌表示，此次主要希望提供台港兩邊自公民運動後進入政治體制的新興政黨，藉由民主經驗的分享，思考如何深化台港兩地民主運動的平台。黃國昌認為，論壇對於促進兩地新生代政治工作者有相當正面幫助。
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