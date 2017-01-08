吳敦義明天誓師 換柱再起！

2017-01-08

〔記者施曉光／台北報導〕前副總統吳敦義明將召開記者會誓師，正式宣布參選下屆國民黨主席。據傳，國民黨立院黨團總召廖國棟在內的十餘位藍軍立委將站台力挺，還有約二十位中常委將現身，這也是「防洪陣線」首度公開站上檯面，其中包括吳志揚、吳志剛兄弟，背後是否代表前主席連戰、吳伯雄的意向，引發高度聯想；加上前總統馬英九暗地挺吳，頗有前年大選國民黨「換柱」戲碼再次上演的味道。

據挺吳人士指出，在藍營二十二個地方議會系統中，除兼任國民黨副秘書長的嘉義市議長蕭淑麗以及台東縣議長饒慶鈴，其他的黨籍直轄市、縣市議會議長，全部挺吳，但「不會一次來（表態），這要慢慢的來，效果會比較大！」

據指出，藍營地方議會系統早在去年十一月間，就已種下與洪秀柱決裂的因子，當時黨中央堅決開除擔任全國正副議長聯誼會會長的花蓮縣議長賴進坤，十幾位縣市議長到黨中央，洪不但避不見面，也不讓他們進入中常會表達意見，讓他們非常「賭爛」，加上洪的路線與色彩，相關人士自然都挺吳敦義，即便饒慶鈴目前是洪秀柱的副秘書長，但因饒的父親、前立法院副院長饒穎奇與吳、馬關係良好，最後饒要如何表態，目前都還不知道，只有被洪拉攏擊退前嘉義市長黃敏惠的蕭淑麗，比較可能留在洪營。

據悉，三十二位選任中常委中，確定選邊挺吳的就有二十五位，其中不乏過去曾經反對「換柱」，或在去年三月黨魁補選中挺洪以及連系人馬。至於其他七位中常委，堅定挺洪者屈指可數，也有人態度模糊。

挺吳人士指出，包括中部重量級派系人物在內的各地本土派人士，原訂十一日聚會，討論一旦吳敦義不參選，要轉向支持的備胎人選，其中包括郝龍斌、詹啟賢以及立委江啟臣，但在吳釋出參選決定後，這項聚會已取消，這股反洪力量不可能分散到郝龍斌，「郝應該要有自知之明」。