一例一休成本增 6都知名小吃喊苦

2017-01-08

編者按︰

一例一休上路，休息日加班費倍增，6都不少知名小吃店人事成本大漲1至2成，店家苦不堪言。

台南知名「永樂燒肉飯」已漲了5元，老闆許榮宗嘆，不少員工樂意加班，但店家根本吃不消，無力支付加班費。台中第五市場旁專賣手工魚丸的「丸東商號」老闆李西東直言，若新制不調整，他也非漲價不可了。

台北南門市場旁人氣小吃「金峰魯肉飯」店長吳素顏坦言，如何兼顧勞基法與員工生計，店家很苦惱。台中大甲知名小吃「小不點美食」老闆李義雄說，人事成本增加1成以上，只好拜託女兒返鄉幫忙。

全台這麼多小吃名店喊苦、醞釀漲價，新政府聽到了嗎？

宅配週日不送 業績受到影響

台南知名西井村蜂蜜滷味老闆、府城文化觀光產業協會理事長許智偉表示，不少會員對一例一休抱怨不已，以他的公司為例，為了應付輪班，原本20位員工，估計須增補5、6人，人事成本增加約2成；加上物流業週日不再送貨，顧客訂滷味宅配無法週日送達，營運多少受到影響。

許智偉說，舊制可彈性延長工時，員工加班可多領2、3千元；新制規定每天8小時，加班費又提高，他寧可增補人力，比加班划得來。員工少了加班機會，且因人事成本提高，加薪空間將被壓縮。

吳姓員工則表示，以前採輪班制，工時彈性大，可以賺加班費；現在一定要上班8小時，每週休假變多，早晚班人員重疊，增加員工互動，「利弊很難講」，只要知福惜福，應該能很快適應。（記者洪瑞琴）

人事成本增加 改聘時薪人員

高雄知名的鄧師傅餐飲集團，已由第二代鄧至佑接班，現有10家店，每家店員工數10至30人；一例一休上路後，每家店約增加20％人事成本、每年約增加50至70萬元。

鄧至佑說，餐廳大多數是資深正職員工，每家店頂多聘用1、2名時薪人員，未來考慮多聘用時薪人員因應。至於是否漲價，他說，目前還在觀望，若食材也漲，才會考慮跟漲。

陳姓女員工表示，一例一休剛上路，各方訊息混亂，餐廳還特別請勞工局人員來替大家解惑，政府應多加宣導。 （記者葛祐豪）

怕消費者不買 業者不敢漲價

新北三重知名小吃店五燈獎豬腳魯肉飯、三峽的金三峽牛角麵包、深坑老街豆腐業者均表示，一例一休上路後，成本增加1至2成，但暫時不會漲價。

金三峽牛角麵包發言人曹小姐表示，新制甫上路，加班量增加約兩成，但尚未詳細估算增加的人事成本，目前沒有漲價的打算，在能力範圍內會自行吸收。

深坑老街豆腐餐廳豆腐娘老闆朱榮良表示，新制可能會增加成本約1成，但休假變多、消費者也會增加，未嘗不是好事。

老地方老闆陳駿逸認為，休假變多，人潮雖會增加，但民眾的消費金額可能會減少，因為「收入沒增加，怕亂花錢」，所以業者也不敢隨便漲價。五燈獎豬腳魯肉飯員工則說，一例一休上路後，店內招牌的滷肉便當、豬腳便當價格不變，員工排班也未變動，生意也沒受到太大衝擊。（記者葉冠妤、何玉華、翁聿煌）

麵店不聘員工 女兒返鄉顧店

台中大甲人氣小吃小不點美食業者李義雄指出，一例一休上路後，估計人事成本增加1成以上，加上原物料價格調漲，為了不漲價，今年已不聘請員工，而是拜託女兒返鄉幫忙顧店。

李義雄說，近來打電話叫貨，發現原物料上漲，胡椒粉1包1斤約300元，實在吃不消；但店內肉燥飯只賣25元、陽春麵30元，讓許多學生跟預算有限的顧客吃「粗飽」，根本不敢漲價。

（記者張軒哲）

人事、食材都漲 可能非漲不可

台中第五市場旁知名手工魚丸店丸東商號老闆李西東表示，目前尚未受到一例一休影響，因此未漲價；但未來在人事成本及食材上漲的壓力下，可能非漲不可。他說，很多小吃店都在觀望，也忙著準備過年所需的材料，因此，第五市場的小吃店大多未漲價。

李西東表示，週休二日是生意最好的時刻，不可能休息，所以第五市場的店家大多例休週一，另一天則選擇民俗假的第2天；若要落實一例一休，每位員工每月增加4千元人事成本，屆時非漲不可。他說，政府要擺脫「血汗勞工之島」，一例一休是美意，但不可一體適用，小吃店並不適合。

張姓員工則表示，平時都休週一，其他日子若有事想休，老闆都會答應，很有彈性。一例一休沒有不好，但要讓小吃店可彈性調度。

（記者蘇金鳳）

兼顧員工生計 老闆非常苦惱

台北南門市場旁知名老店金峰魯肉飯店長吳素顏表示，短期沒有調薪、漲價或調整員工排班的計畫，但近9成員工家庭經濟困難，如何符合勞基法又能兼顧員工生計，「老闆很苦惱」。

據了解，金峰魯肉飯有近40名正職員工，假日還有兩位工讀生。正職員工薪資按日計算，平均日薪約1175元，以每月上班22天計算，目前光是正職員工的每月薪資就超過百萬元。

吳素顏指出，服務業和一般行業不同，許多員工是經濟弱勢，減少工時將造成生活困難；但若不配合新制調整，屆時勞檢就變成店家違法，「政府若真要落實一例一休，應該考慮各行各業的情況」。

（記者沈佩瑤）

加班機會變少 員工另找兼職

台南知名的「永樂燒肉飯」，一例一休上路後已漲了5元。老闆許榮宗感嘆，一例一休對中小企業衝擊很大，過去員工很樂意加班，因為能多賺錢，現在加班費提高至兩倍以上，雇主大多不願意讓員工加班，寧可另請兼職。他說，新制上路後，一個月增加人事成本約20萬元，但不願說明增加幾成。

許榮宗表示，現在不敢讓員工加班，因人事成本已多了20萬元，多請了4、5名工讀生，才補足週休二日、每週工時40小時的人力缺口；加上原物料跟著漲，只好漲價。他說，政府推動一例一休，應針對產業別考量，否則，春節可能有很多店家不願開店。該店員工指出，雖然很願意加班多賺錢，但新制實施後，加班機會變少，只能找其他兼職來做，才能貼補家用；這樣不僅工作較不順，連生活都改變，因為兼職工作不可能剛好銜接正職工作的時間。（記者王捷）

落實一例一休 年終獎金變少

高雄老字號的老宋牛肉麵老闆娘林美珠表示，一例一休讓部分餐飲業頗困擾，但暫時沒估算人事成本，也不會漲價。她表示，週六、日對餐飲業很重要，若強制員工排假，真的很不切實際，目前店內員工多以平常日調節休假。

林美珠表示，現在生意不比從前，若真要落實一例一休、增加人事成本，在收益沒增加的情況下，或許會減少年終獎金來填補；但目前尚未估算人事成本增加幅度。

顏姓員工則說，早已習慣店內工作，週六、日上班很正常，不會有特別要求。（記者王榮祥）

趕工加班不易 店家快吃不消

桃園大溪人氣美食大房豆干有26家門市，老闆黃建嘉表示，一例一休上路後，面臨人事成本增加和排班不易的問題，再過3週就是農曆春節旺季，趕工加班的人事費和春節排班都讓他頭痛。

黃建嘉表示，以前每家門市由兩人輪班即可，為配合新制，考慮每家門市增僱1人，否則很難輪班；加上加班費倍增，估計每家門市每月可能增加人事費約3萬元，所以也考慮找臨時人員或工讀生。

桃園明山牛肉麵老闆林俊宇則說，員工以工讀生為主，沒有加班費問題，所以衝擊不大。反倒原料上漲讓人吃不消，一箱牛肉進價從3千多元漲到7、8千元，一包胡椒粉從100多元漲到400多元；以往每碗牛肉麵賣70元還有利潤，現在賣110元幾乎沒獲利，政府應調查中間商剝削的問題。

（記者李容萍、謝武雄）