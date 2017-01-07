小黃春節加價 23日啟動

2017-01-07

〔記者黃建豪、謝武雄、何玉華、蘇金鳳、洪瑞琴、葛祐豪、游太郎、張存薇、林敬倫／綜合報導〕北北基一月廿三日零時起，將啟動春節計程車加成運價，每趟加收廿元，為期十天。桃園市、台南市、高雄市調漲期間同樣是一月廿三日零點到二月一日晚上十二點，每趟加收五十元。

北北基 每趟加收20元

北北基過往春節加成運價的廿元為「額外加收」，都是計程車駕駛口頭告知乘客，今年由於北北基計程車的新式計費表，內建有春節加成功能，乘客只要依跳表金額支付即可。仍使用舊表的駕駛，則不得額外加收春節加成費用，只能依跳表金額向乘客收費，也就是說，北北基小黃全都是照表收費，才不會造成民眾困擾。

台北市公共運輸處說明，新式計費表的收據內有專屬的春節加成欄位，明細註記清楚，如此一來，可減少金錢交易糾紛。

桃市南市高市 多50元

春節期間最常發生的計程車糾紛，就是加收和時間認定問題，例如乘客上車前並非加成運價期間，但下車後已跨夜，新式計費表會記錄上車時間，若在廿三日前上車，不需要多付。只怕計程車駕駛忘了選取春節加成功能，造成雙方困擾。交通局提醒乘客，下車前應索取乘車證明，並當場確認收費金額正確性，以免衍生消費爭議。

台北市民聶小姐說，搭計程車通常都是趕時間，春節則多是親友相聚共乘求方便，不會太在意多加了廿元。

桃園市、台南市、高雄市同樣也是一月廿三日起調漲十天，每趟加收五十元；桃園機場排班計程車是每趟加價一百元，但桃園市長鄭文燦尚未核定。台中市交通局預計下週與全市各計程車工（公）會討論，待結果出爐再做公告。花蓮也還沒定案，還在協調。

宜蘭26日加成 再加30

宜蘭縣目前暫定自一月廿六日零時起才調整，全日採夜間加成收費，每旅次再加收卅元。

台東加價期間則是一月廿五日至二月一日，全日按夜間表價、單程再加收五十元。