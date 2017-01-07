奉獻53年獲身分證 甘神父高喊台灣萬歲
〔記者劉婉君／台南報導〕「我是台灣人，我愛台灣，因為台灣人愛我！」
國籍法修正 首位受惠者
八十一歲的甘惠忠神父為台灣奉獻了五十三年，昨天從行政院長林全手中接過身分證，成為國籍法修正通過後的第一人，他開心地連續大呼三次：「台灣萬歲！」
甘惠忠神父廿七歲來到台灣，因為有一位妹妹罹患唐氏症，對早期療育的重要性感同身受，來台接手瑞復益智中心，並創辦德蘭啟智中心、高雄樂仁啟智中心、伯利恆文教基金會慈母幼兒園。
「每一個孩子都是特別的，沒有教不會的孩子，只有不會教的老師。」甘神父長期致力於推動融合教育，和孩子相處時，他像爺爺，也像是一名大孩子，總是和藹地和孩子們互動，小朋友也很喜歡黏著他，握手、唱歌或坐在神父的腿上聊天。對他來說，不論是一般的孩子還是發展遲緩的慢飛天使，透過融合教育可以讓一般孩子學習接納、包容和自己「不太一樣」的人，慢飛天使也能從一般孩子身上學習自立。
妹是唐寶寶 同理心護童
擁有愛爾蘭與美國國籍的甘神父一直想要有張台灣的身分證，台南市長賴清德頒給他榮譽市民時，他就說：「我不要這個，我要身分證。」直到國籍法去年修法，對我國有特殊功勳之人，無須喪失原國籍便能申請歸化，才如願以償。
想拿證件 搭高鐵、投票
幾天前在午睡時接到通知：「神父，你要有身分證了！」當時他還以為在做夢，不敢相信。拿到身分證後的第一件事就是「Smile」，還想拿著身分證去搭高鐵，以後如果有投票機會，「我一定要去投票」。
林全、內政部長葉俊榮、賴清德昨天將身分證和戶口名簿送到甘神父手中。林全說，這張身分證代表台灣人民感謝甘神父五十年來為台灣的服務；葉俊榮說：「這張身分證來晚了，但終究來了！」賴清德則說：「甘神父你是台灣人了，正港的台灣人。」
正港台灣人 想永留台灣
甘神父接下來的願望，就是要活到一百歲，「我最喜歡台灣，台灣人很有愛心。」感謝台灣恩人幫他完成很多事，「我還想要可以一直做很多事」。
工作人員透露，甘神父深愛台灣，曾跟他表示，未來希望能葬在鹽水的天主教墓園，永遠留在台灣。
葉俊榮說，新國籍法可說是「甘神父條款」，台灣是懂得感恩的社會，「馬偕計畫」還有一百九十六人在台灣，類似甘神父這樣對台灣長期有貢獻，把心與這塊土地、人民連結在一起的人，可進一步徵詢意願，早一點啟動台灣感恩列車。
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