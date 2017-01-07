衝擊超預期 關鍵沒彈性
2017-01-07
記者鄭琪芳／特稿
「一例一休」甫上路，物價漲、服務減等效應已出現，勞工更因加班限縮而收入減少，就連公家機關也受到衝擊。蔡政府雖兌現週休二日政見，但搭配「加班費倍增」、「特休假增加」、「七休一」等多項措施，導致政策嚴重缺乏彈性，因此衝擊超乎預期。「一例一休」效應正要開始，除了亡羊補牢，政府應審慎思考是否調整相關措施。
勞基法修法爭議持續大半年，執政黨最終強勢通過「一例一休」，相較勞團的「兩例」、時代力量的「一例一假」（休息日加班費照給且補休一天）且維持七天國假，確實「一例一休」的衝擊相對較小；加上原本已有六成五企業實施週休二日，因此讓政府錯估形勢，輕忽「一例一休」的衝擊。
事實上，在勞團與在野黨的壓力下，蔡政府為求法案通過而不斷加碼，除了休息日加班費提高至薪水的二．六六倍，並增加特休假，且沒休完要折算薪水；加上先行實施的「七休一」，多項措施齊下，企業人力調度嚴重受限，不僅無法讓勞工排假，休息日也不敢要求加班，只好縮減服務或僱用非典型工作者，或是調漲售價以彌補成本。
林揆既然知道「漲價是必然結果」，請問：政府事前有做完整影響評估嗎？事後有提出適當因應措施嗎？從近來相關部會的表現來看，答案顯然是否定的。政府事前評估不足、事後因應慢半拍，導致亂象叢生、民怨四起；勞動部長郭芳煜竟還說「一點都不亂」，如此「自我感覺良好」，與馬政府有何差別？
「一例一休」效應不可小覷，包括勞動部、經濟部、衛福部、公平會等相關部會，都應該動起來，針對不同產業提出因應措施；例如，物價蠢蠢欲動，除了公平會嚴查哄抬，經濟部也應協調業者將漲價利益分給員工。此外，這樣的「一例一休」實在缺乏彈性，政府應開始思考是否調整修正。
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