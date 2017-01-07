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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千

2017-01-07

在7-ELEVEN打工的李同學說，「一例一休」新制上路前，原本一個月上班二十天，月入約兩萬兩千元；「一例一休」新制上路後，由於例假日加班，加班費增加近三倍，且規定輪班換班中間至少要休息十一小時，造成每個月工作天數大約少四天，一個月薪水縮水近五千元。

為了補足縮減的薪水，他只好到附近的麥當勞再兼差，把少掉的五千元賺回來。另一位在全家便利商店打工的陳同學說，每個月在全家打工十八天，月收入約兩萬元；但「一例一休」新制上路後，每個月也被砍掉三天班。

為了多賺點錢，他只好部分時間在7-ELEVEN打工，7-ELEVEN沒工可打時，就到附近的全家打工，補足少掉的薪水。

（記者楊雅民）

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  • 打工族為了補足縮減的薪水，只好再找另一份工作兼差。（資料照）

    打工族為了補足縮減的薪水，只好再找另一份工作兼差。（資料照）

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標題：《勞工被雙殺》工作天數少4天 打工族月薪縮水5千


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