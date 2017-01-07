《勞工被雙殺》休假多業績減少 櫃姐週年慶少賺6萬

2017-01-07

根據百貨專櫃廠商估算，一例一休後，人事成本將大增十五％；專櫃小姐說，休假日變多，業績獎金就減少，加上排班彈性，週年慶一個檔期少掉五、六萬元的獎金及加班費。

專櫃小姐底薪低，收入幾乎全靠銷售抽成獎金。陳姓女鞋櫃姐說，最近老闆已交代正職人員不可加班，找無底薪的部分工時代班；過去母親節、週年慶這種十天以上大檔期，平均一天可賺進六、七千元抽成獎金，若不能加班站櫃，加班費沒了、獎金也沒了，一個大檔期收入恐少掉五、六萬元。林姓化妝品櫃姐也說，上班時間減少，服務主顧客是櫃姐最重要工作，難道可服務到一半說要下班？或休假叫主顧客不要來？

某服飾專櫃廠商分析，櫃姐每月增加四天休假日，過去加班費每小時約在一百元，現提高到一六六元，以每次八小時計算，每月增加二一一二元，等同薪水支出多出十％；加上增派兼職人員站櫃，人事成本至少增加十五％。

（記者卓怡君）