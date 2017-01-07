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《勞工被雙殺》平日難賺加班費 藍領收入不增反減

2017-01-07

某中型光電廠人事主管坦言，勞動新制一來徒增作業困擾，二來作業員收入沒增加；因新制規定休息日加班須勞資協商，每週就要請員工一筆一筆地簽同意書，「為了合法，公司也不嫌麻煩，而作業員也樂意簽，因可賺加班費，但他們的整體收入真的沒有增加。」

他分析，勞工的收入不增反減，主因是新制把休息日加班算在每月加班工時（上限四十六小時）項下，若每週都加班就是三十二小時，只剩十四小時的加班時數分給二十個工作天，每天能加班的時數連一小時都不到！休息日加班雖然賺得多，平日卻無法多加班，「作業員都希望能加班提高收入，政府是不是該放藍領一條生路？」

該名主管感嘆，製造業苦在心裡，但不敢表態，因勞資問題爭議太大，擔心成為眾矢之的，也擔心出聲後被勞檢單位刻意找麻煩，「我們算是中型製造業，有能力吸收成本，我相信小型工廠的困擾更大。」

（記者羅倩宜）

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標題：《勞工被雙殺》平日難賺加班費 藍領收入不增反減


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