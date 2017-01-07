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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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《算給政府看》週休二日增聘員工 超商業︰人事成本增1成

2017-01-07

「一例一休」勞動新制上路，二十四小時營業的便利商店首當其衝，超商業者估算，受到新制影響，四大連鎖超商全台逾一萬家分店，一年大約要增加十二億元的人事成本，增幅至少一成、約十二億元。

一位加盟主分析，以三班制每班各一正職人員，加上週休二日再增聘一正職和兼職人員保守估計，每個月人事成本至少要十二至十三萬元；新制上路，不含總部端，只算店舖端增加的成本，平均一家店每個月要增加八千至一萬元的人事成本，若加上總部端，成本至少增加一成。

餐飲業影響更大，以連鎖餐飲龍頭王品為例，過去在台開店有一套公式，人事成本約三成至四成、食材成本約在二十七％至二十九％、房租成本控制在五％至六％；以高薪誘人的鼎泰豐，人事成本更逾四十五％。餐飲業者表示，餐飲業有明顯的淡旺季，且工作辛苦，普遍出現缺工問題，初估「一例一休」新制上路，人事成本將增加至少一成至一成五。（記者楊雅民）

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  • 四大連鎖超商受新制影響，一年大約要增加十二億元的人事成本。（資料照）

    四大連鎖超商受新制影響，一年大約要增加十二億元的人事成本。（資料照）

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標題：《算給政府看》週休二日增聘員工 超商業︰人事成本增1成


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