《算給政府看》單趟超時算加班 貨運業︰塞車怎麼辦？

2017-01-07

汽車貨運商業同業公會全國聯合會理事長、加昌貨運董事長邱顯欽指出，載西瓜每趟工時約九小時，過去跟司機講好，不論時數、一趟三千元；但勞基法新制後，單趟動輒四千元以上，如果在高速公路塞個車，加班費更多；「一顆西瓜從農民到消費者手上，有多少環節要提高加班費？光是運費就漲那麼多了，物價能不漲嗎？」

運送豬肉也一樣。邱顯欽說，司機前一天下午從北部出發，到台南養豬場載運活豬，送至桃園蘆竹宰殺，接著載往基隆的傳統市場，才能趕赴凌晨三點前交到肉販手上；「溫體豬全程由同一位司機作業才能爭取時效，但工時早就超過八小時」，過去還可單趟計價，現在全部算加班，成本自然要轉嫁。

他強調，勞基法新制後，每個月要多付出二七八萬元加班費；他自己的加昌貨運，人事成本約增一成；貨運業的人力占營運成本約三十三％，等於整體營運支出因新制提高了三．三％，絕不是國發會說的千分之一。

（記者羅倩宜）