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《算給政府看》生產線24小時 製造業︰加班費少算7倍

2017-01-07

被問到國發會指稱製造業營運成本僅增加千分之一，是否符合現實？某ＬＥＤ廠人事部主管酸說：「只能說很瞎。」他分析，生產線作業員月薪約三．六萬元，換算日薪一千兩百元，舊制加班費是給兩倍（含本薪），即每日兩千四百元；但新制前兩小時二．三四倍，後六小時二．六七倍，等於須付三一○五元請員工於休假日加班，比舊制多付出七○五元。

他估算，「生產線是二十四小時稼動，每週都須請員工來加班，每人每月就要多付出二八二○元，一千個作業員每月就是二八二萬元，一年是三三八四萬元。」該廠去年營業成本（水電人事）約四十五億元，三三八四萬元相當於千分之七。這尚未計入工時間隔、特休假、白領加班費等其他費用，就已是國發會估算數字的七倍。

這家ＬＥＤ廠去年營業利益僅六％，已算是同業之冠，但利潤並不算高。在微利時代，仍配合勞基法，咬牙吸收成本。（記者羅倩宜）

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  • 部分製造業生產線是二十四小時稼動，每週都須請員工來加班，人事成本因此增加。（資料照）

    部分製造業生產線是二十四小時稼動，每週都須請員工來加班，人事成本因此增加。（資料照）

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相關關鍵字： 勞基法 營運成本 生產線 製造業
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標題：《算給政府看》生產線24小時 製造業︰加班費少算7倍


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