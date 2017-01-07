一例一休成本只增0.1％？各行業差很多
2017-01-07
〔記者鄭琪芳、高嘉和／台北報導〕國發會日前表示，一例一休僅讓製造業及服務業營運成本增加○．一％及○．二二％。財經官員說明，根據二○一一年工商普查資料，製造業及服務業勞動成本占營運成本約六．六％及十．四％，勞動部估製造業及服務業薪資將增一．五％及二．一％，因此估算製造業及服務業營運成本僅增○．一％及○．二二％；但各行業情況大不同，有些行業影響較大，所以感受較深刻。
年增700億加班費 台經院估980億
據了解，勞動部依新制上路前企業實施週休二日及勞工假日加班情況，估算新制後休息日加班增加的加班費，由於休息日加班費提高至薪水的二．三三倍至二．六六倍，估計製造業將增加薪資二三○億元、服務業增加四七○億元，合計增加七○○億元，低於台經院估算的九八○億元；而且，這還不包括特休假新制所增加的薪資，台經院估算一年約一五六億元。
財經官員指出，製造業約七成實施週休二日，衝擊較小，估計薪資增加二三○億元、一．五％，乘以製造業勞動成本占比六．六％，因此總營運成本僅增○．一％；服務業約六成實施週休二日，衝擊較大，估計薪資增加四七○億元、二．一％，乘以服務業勞動成本占比十．四％，因此總營運成本增○．二二％。
官員憂掀漲風 不公布細項行業
不過，財經官員指出，某些行業的利潤率較差、承受能力較低，可能會將增加的成本轉嫁至消費者或勞工身上；有些行業利潤率較高，應有能力可以調適。據悉，行政院要求不得公布各行業數字，因各行業差距大，擔心有些公司趁機跟風漲價。
財經官員認為，政策實施的時間點很重要，當初油電雙漲被罵翻，是因漲價後油價反而走跌；一例一休對企業成本影響沒有很大，但因今年基本工資調漲，加上油價反彈，原物料價格也回升，多重因素之下，讓不少企業感受到成本壓力。
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