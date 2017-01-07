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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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一例已難行 還敢推二例？

2017-01-07

〔記者曾韋禎、陳鈺馥、鄭鴻達、王捷／綜合報導〕「勞動基準法」新制甫上路，因高額休息日加班費，部分服務業採縮短工時或漲價因應。但若依在野黨的修法版本，實施毫無彈性的「週休二例」、維持七天國假，恐怕將更重創台灣的勞資環境。其中因立場與執政黨不一致，擅離召委職守的立委林淑芬，僅表示不願再對「勞基法」表示意見。

執政黨自亂陣腳 7天假重現江湖

馬政府在二○一五年推動修正「勞基法」時，只將雙週八十四工時下修至單週四十工時，並未同步落實週休二日；勞動部隨後基於休假制度的一體性，修正「勞基法施行細則」，取消機關學校已不適用的七天假。部分勞團質疑，少數雇主藉微調每日工時規避週休二日，反讓勞工受害。

因蔡英文總統選前接受工鬥團體訪問時曾表明，會落實週休二日。儘管當時的勞動部長陳雄文已提出落實週休二日的配套，但仍在民進黨立委林淑芬主導下，「不予備查」馬政府的砍假令；首度讓四十工時與十九天假並存，而使消失多年的七天假重現江湖。

綠委提廢函釋 7休1添爭議薪火

勞動部在擬定草案同時，又於六月底宣布廢除一九八六年做出的函釋，稱若勞工連上七天班，可處二萬到三十萬元罰鍰，換取執政黨立委支持砍除七天假；卻也引發服務業及知識型行業大幅反彈，最後是由行政院出現喊卡、決議先延後兩個月，先提排除配套再上路，這無異讓勞動新制爭議添加薪火，越燒越旺。

當初提案立委是民進黨立委鍾孔炤，他也抱怨做為提案人，絕對願意負責；但勞動部片面配合業者，刻意扭曲立法原意，並試圖干預立法權責，必須給予強烈譴責，勞動部要扛起責任，不應該輕易退讓。

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