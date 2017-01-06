北市府漲租金// 北農威脅春節前怠工 柯P：會斷然處置

2017-01-06

〔記者黃建豪、郭安家、張凱翔、吳欣恬／綜合報導〕台北市擬調高台北市第一果菜批發市場拍賣場、停車場及冷藏庫的使用費，從現行的十％調漲到十五％，台北農產運銷公司企業工會昨天揚言，北市在完全沒告知、協商情形下倉促調漲，影響員工生計，不排除春節前怠工三天，不進行蔬菜、水果拍賣。

台北市長柯文哲昨回應，不可以「動不動用罷工影響民生的方式要脅政府」，北農有問題可以找勞動局和市場處協調，「要適可而止、不要太過分」。若北農真於春節前發動怠工，柯文哲說「會斷然處置」。

市議會決議 使用費漲5％

北農為負責農產運銷的公共事業，北市府與農委會各佔有二十二．七六％股權，官股合計逾四十五％，去年政黨輪替後，農委會欲奪回長期被藍營把持的北農主導權，使得北農陸續爆發人事卡位爭奪與獎金發放過高爭議，官府束手無策。

台北市議會財政建設委員會因此指導北市府市場處透過重訂第一果菜批發市場合約，做為約束北農手段，上週決議通過市場拍賣場、冷藏庫與停車場抽成使用費，由過去每年收取七千六百萬元，再多抽三千六百萬元，去年因為菜價暴漲使得北農稅後淨利高達一億三千萬元，往年淨利僅約五千多萬元，新增加抽成幾乎占北農往年淨利的八成六，引發反彈。

北農：影響生計 官逼民反

工會北農理事長張寶智在記者會上痛斥官逼民反，若北市府仍堅持十五％使用費抽成，將討論在春節前怠工三天，員工仍照常上班，但不進行蔬果拍賣，並事先通知產地不要運貨到北農。

第一、第二果菜批發市場每日進貨蔬果高達二千噸以上，隨著年節前夕更會超過三千噸，蔬果批發價都是在市場透過拍賣決定。第一果菜批發市場副主任蘇國寶指出，北農進貨蔬果總量占全國的十七％，一旦北農員工怠工，將衝擊大台北地區數百萬民生、機關、學校、傳統市場、賣場和小吃業者。

北農怠工「就沒存在價值」

農委會表示，已要求北市府儘快和工會妥善溝通，也有信心春節前蔬果供應不致出問題。農糧署署長陳建斌強調，北農的角色是要協助全國農民將農產銷售給零售攤商，一旦「怠工」，北農存在的價值就沒了。