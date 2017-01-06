遼寧艦北返 中媒向台喊話：別誤射雄三
中國機艦動態 府：總統出訪也將全程掌握
〔記者鍾麗華、林良昇、涂鉅旻／台北報導〕在總統蔡英文出訪之際，中國航空母艦遼寧號可能從海南島基地出發，經由台灣海峽北返青島航母基地，總統府昨表示，有關中國的機艦動態，國防部全程密切監控中，國安團隊會對相關情勢掌握並預判分析；而軍事單位也有因應整備，請國人充分安心，國安團隊會隨時向總統報告，總統隨時掌握最新訊息。
中評網：台灣不能有敵對行動
遼寧號與五艘護衛艦目前在南海進行演訓，蔡總統即將於一月七日起出訪中南美洲友邦，遼寧號被認為將在蔡總統出訪期間直穿台灣海峽，沿海峽中線北返回母港，藉此威嚇台灣。
中國外交部發言人耿爽對此表示，不知遼寧號編隊穿越台灣海峽北返的消息從何而來。耿爽稱，遼寧號編隊在南海有關海域從事科研試驗和訓練，是按照計畫安排，目的是檢驗武器裝備的性能。
中國官方色彩濃厚的「中評網」則發表評論指出，遼寧號目前只是一艘訓練艦，沒必要硬扯上對台「武嚇」，並稱遼寧號北返路線肯定不在台灣十二浬之內、也不在二十四浬的毗連區上，屬「無害通過」，台灣只能監控，不能有其他敵對行動，更不能再有什麼「雄三誤射」意外。
國防部情次室聯合情研中心主任王紹華少將則強調，國軍有完整情監偵部署，可全部掌握共軍任何活動。二○一四年，遼寧號已第一次穿越台灣海峽，當時遼寧號是跨海區訓練，這次也只是跨海區訓練。
國防部發言人陳中吉表示，國軍有完整和周密應處程序，不管動向如何，國軍做好萬全準備；蔡總統不在國內的期間，國防部和總統府通聯程序有完善機制。
對於中國軍事進逼，總統昨接見美國哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」時重申，五二○以來，台灣致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。不過，這段時間發生一些事情，讓台灣人民普遍感受到北京當局正一步步走回老路。
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