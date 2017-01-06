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到超商當替代役 被指淪19Ｋ奴工

2017-01-06

〔記者吳柏軒、蕭婷方／台北報導〕到鍋貼店當兵還淪為低薪奴工？役政署推動「產業訓儲替代役」，高教工會卻發現，法令鬆綁下，讓更多私人企業可申請役男，如四海遊龍、全家便利商店等，結果役男實領月薪僅十九Ｋ，連法定最低工資都不到，有如奴工，痛批應徹底廢除常備役、替代役，遏止非典型勞動亂象。

役政署長林國演回應表示，產業訓儲替代役男的第一年薪水由雇主撥款至產業訓儲替代役發展基金，再由基金給薪，役男可領兩萬兩千多元；至於第二、三年薪水，則由役男與服役機構雙方合意定之，但依規定，役男薪水不得低於兩萬八千元。

林國演表示，產業訓儲役薪水由雙方合意定之，專案辦公室進行個案媒合時，會先讓雙方講好勞動條件與薪水，役男也可自由媒合。

高教工會青年行動委員會召集人蘇子軒表示，產業替代役中不乏四海遊龍、全家便利商店等服務業也來申請役男名額，政府卻在中間扮演「仲介」角色，企業負擔兩萬八千元月薪，政府卻從中抽走八千多元，役男最後實領一萬九四六九元，低於法定最低工資，更無相關勞動保障。

高教工會成員曾福全說，國防部要落實全面募兵，就應廢除替代役與義務役，而現行的替代役更該比照勞基法規範，且同工同酬。

四海遊龍行銷企劃暨通路經理孫瑞隆則說，為建置人才庫而申請產業替代役，今年獲六個名額，可透過替代役直接從總公司培訓幹部。對於替代役須從事基層餐飲工作，孫瑞隆說，是人才栽培的ＳＯＰ，幹部須了解整套服務流程才能服人，對於「鍋貼役」的名號也深感無奈，但役期結束仍留下繼續任職，薪資只會增、不會減。

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  • 高教工會青年行動委員會發現，役政署推的「產業訓儲替代役」中，不乏服務業公司申請役男名額，但役男每月實際薪資只有1萬9469元，比最低工資還少，批評政府帶頭剝削勞力。（記者吳柏軒攝）

    高教工會青年行動委員會發現，役政署推的「產業訓儲替代役」中，不乏服務業公司申請役男名額，但役男每月實際薪資只有1萬9469元，比最低工資還少，批評政府帶頭剝削勞力。（記者吳柏軒攝）

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