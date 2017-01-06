83年次以後役男》一般替代役半年 研發、產業三年

2017-01-06

〔記者蕭婷方／台北報導〕國軍自一九九七年實施「精實案」後，導致過剩役男無法消化，為維護兵役公平，政府自二○○○年實施替代役制度；隨時代與產業需求轉變，又陸續新增「研發替代役」及「產業訓儲役」，媒合碩士以上研發人才及專科畢業生投入各產業。

台灣為亞洲第一個實施替代役制度的國家，「志願役」、「常備役」、「替代役」三種役別制度並行。據統計，每年平均徵集替代役男約三萬人至各機關服務，從事社會公益、警政、消防等工作，協助政策推動，役期一年。

除一般替代役外，為有效運用役男研發專長，行政院自二○○八年起實施「研發替代役」，媒合碩士學歷以上役男投入半導體、石化業等高端產業，從事創新、研究發展為主的工作，役期三年，每年約有五千人投入。去年起則增加「產業訓儲役」，培訓食品、物流產業管理幹部訓練，只要專科畢業者即可申請，役期也是三年。

配合募兵制實施，自二○一三年起，八十二年底以前出生的役男，未被徵集或補行徵集者，應服一年替代役。八十三年次以後出生之役男，則改徵集接受四個月常備兵役軍事訓練，或以宗教、家庭因素服替代役，或改服半年一般替代役；或另申請研發替代役或產業訓儲替代役，役期仍為三年。

此外，過去要服一般替代役需要抽籤，面對徵兵轉募兵制，役男改為四個月軍事訓練，較替代役男為短。役政署憂心未來替代役男不足，現已與國防部開會研擬修法，只要未受四個月常備兵役訓練者，就要強制服替代役。