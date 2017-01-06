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政府用替代役成慣性 恐影響機關運作

2017-01-06

〔記者蕭婷方／台北報導〕替代役進用人數增加，但在人力運用卻常出現爭議。立法院預算中心在年度預算評估報告中警告，現行各政府機關使用替代役男成慣性，未來全面實施募兵制、各級機關能分配替代役男減少，恐影響機關運作。役政署對此回應，將調整各類役別的優先排序，將提升社會公益役男人數比例，並減少教育役、公共行政役等員額。

全募兵制 替代役男分配減少

立法院預算中心「一○六年度中央政府總預算案整體評估報告」指出，政府擴大一般替代役，暴增員額主要由中央政府吸收；如警政署社區巡守、交通助理員額，今年需求員額較一○四年暴增兩倍，消防役需求人數也增加一千五百人。

預算中心認為，現行各機關大量使用替代役，除衍生人力閒置及增加各級機關管理業務量負擔，也養成各政府機關使用替代役男之慣性；今年起徵集八十三年次以後出生的役男，役期較現行縮短一半，加上少子化的長期趨勢，未來可徵替代役男勢必減少，各機關可用員額也會遞減，可能造成機關業務運作。

據役政署統計，一○四、一○五年度一般替代役實際核配人數平均超過兩萬五千人，每年超過三十個機關核配超過百名替代役男；其中，一○五年度教育部、法務部矯正署、衛生福利部社會及家庭署、國防部、內政部警政署、消防署及役政署等機關核配人數達千人，替代役已成為機關人力重要來源。

民進黨立委賴瑞隆也質疑，現行各政府機關使用替代役男成慣性，不僅將政府公權力拱手讓出，恐產生爭議，更有役男人力運用浪費問題；建議政府重新檢討兵役、替代役制度。

役政署長林國演表示，今將召開替代役審議委員會，將減少公共行政役，提升社會公益類役男比例，中長期會持續增加社會公益比例；至於警政、消防役，希望以聘用正職為優先。

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  • 立法院預算中心在年度預算評估報告中警告，現行各政府機關使用替代役男成慣性，未來全面實施募兵制、各級機關能分配替代役男減少，恐影響機關運作。（資料照）

    立法院預算中心在年度預算評估報告中警告，現行各政府機關使用替代役男成慣性，未來全面實施募兵制、各級機關能分配替代役男減少，恐影響機關運作。（資料照）

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