焦點評論》北京武嚇漸增 我須檢討兵役制度

2017-01-06

記者涂鉅旻／特稿

中國軍機繞台、遼寧號航艦逼近，北京升高對台軍事壓力，提升台灣軍事防衛能力，已是當務之急。國防部昨宣布軍事訓練役男汲取部隊經驗，雖然只有四個月，顯然也意識到問題所在。不過，役男是否能在十一週內熟稔部隊運作、戰備演訓，值得觀察。如果只為美化部隊編現比數據，為募兵支票留下「後路」，那我國國防戰力恐出現極大的漏洞。

國防部定調推動全募兵制後，逐漸減徵八十二年次以前出生役男，並推動役期四個月的軍事訓練役，一開始以培養「合格步槍兵」為目標，不過政策推行三年後，國軍發現新訓單位能量不足、役男「欠缺部隊實務經驗」，趕緊修改政策方向因應。

當然，在川普當選美國總統，亞太政策未定，以及中國對台武嚇頻率日增之際，如能讓役男短期內融入部隊，熟悉所屬兵種、兵科任務，甚至參與重大演訓，都值得讚許。不過，國軍部隊過去可花半年至一年時間，讓役男融入部隊，參加戰備演訓、重大演習，如今僅剩十一週時間。更遑論國軍基層軍士官不足問題未解，人力吃緊的單位官兵自顧不暇，是否還有餘力將役男培養為可用之兵，有待後續驗證。

更重要的是，八十二年次以前出生、可下部隊的義務役男兵源遽減，讓已開出「一○七年全募兵」支票的國防部無路可退，如果國軍安排軍事訓練役男下部隊，只是為填補部隊人力空缺、美化部隊編現比數據，而非更積極地招募有志青年投入軍旅行列，培養更多出色人才，恐怕國軍戰力將出現極大的漏洞。

綜上，如國軍要在現有基礎上推動全募兵制，並保有堅實的後備戰力，除重新檢視部隊任務、減少冗事，重整士氣與形象，端出更吸引人的誘因鼓勵民眾從軍外，也可考慮進一步落實教召制度。如國軍無法在敵情威脅漸增的今日，找出確保部隊質與量的救國藥方，那恐怕須請國軍停下腳步，回頭檢視我國兵役制度是否合理，為時不晚矣。