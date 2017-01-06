107年全募兵？ 還缺15％編現員額
2017-01-06
拚編現比90％目標 去年9月僅占75％
〔記者涂鉅旻、林良昇／台北報導〕國防部預計一○七年推動「全募兵制」，盼志願役編現比可達全軍九十％左右。由於義務役男人力需求逐年減少，國防部早在一○二年推出「軍事訓練役」政策，讓八十三年次的役男只需受訓四個月。不過，根據立法院預算中心資料，國防部去年九月的志願役人數，僅占全軍七十五％左右，代表國防部今、明兩年，尚有十五％的努力空間。
國防部九十七年將義務役役期下修至一年，隨著國軍推動全募兵制，義務役男人數需求漸減，國軍一○二年起推動軍事訓練役制度，八十三年以後出生的役男，只需服八週入伍訓、八週兵科學校訓練。且「軍事訓練役」役男人數將逐年增加，國防部預估，今年將有六萬兩千人服軍事訓練役，明年更可達七萬三千人，一○八年以後，每年服役人數約八萬至十萬人不等。
另一方面，隨著國軍志願役人數漸增，國防部也逐年降低八十二年次以前役男徵集數；不過，隨著這批役男陸續服完兵役，國防部統計，一○七年尚有一．四萬人未服役，但一一一年起僅剩四百餘人。因此，國防部去年底宣布，將在一○七年達成「全募兵」目標，國防部今年徵集九千六百名八十二年次以前出生的役男後，將不再徵兵。
監院曾警告 108年若募不足將無兵可徵
不過，攤開立法院預算中心去年做的國防部預算評估報告顯示，國防部近三年志願役官兵人數約在七十五％至七十八％不等，國防部盼明年可達八十四％，代表國防部尚需募集一萬四千多名官兵，後年全面募兵時，更要達九十％志願役官兵目標。
事實上，面對少子化浪潮，監察院一○二年也曾提出調查報告示警，若一○五年後不再展延徵兵，至一○八年，若募兵顯有不足，幾乎無法定兵源可徵，屆時可能出現國防兵力間隙危機。
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