1例1休沒彈性 賺了休假賠了物價

2017-01-05

記者曾韋禎／特稿

新制「勞動基準法」實施後，因休息日加班費大幅增加，對勞力密集的服務業造成嚴重衝擊。原本想多賺加班費的勞工，因雇主不願多負擔額外的成本，寧願強制勞工休假；雖落實了週休二日，勞工卻同時喪失自我排假的彈性。

對於社會大眾關係最密切、幾乎是全年無休的餐飲業、運輸業、零售業來說，不得不咬牙扛下沉重的休息日加班費，人事成本至少增加七％，當然會立即反映在物價上。

這還只是「一例一休」，如果是按國民黨團、勞團的「兩例」，或是時代力量後來提出的「一例一假」（休息日加班費照給，還要補假一天），且必須維持七天假。勞力密集的服務業無法再靠加班填補勞力缺口，一定要增補七分之一以上的人力，人事成本至少增加十四％；撐得過的就是漲更多價來彌補，撐不過的最後只能關門。

單週四十工時、週休二日、國假一致，本就是一整套的改革。馬政府的修法，僅取巧地調降工時，刻意忽略週休二日。民進黨在初獲國會多數後得意忘形，只想博取「進步力量」的掌聲，遂在毫無規劃下急於恢復七天假；才因此付出大幅提高加班費、資淺勞工特休假等慘痛代價。

蔡英文政府上台至今最大的問題，就是過度放大少數明星社運團體、學者的聲音；只要他們高喊勞權、人權、環保、健康等價值，理直氣弱的政府馬上就繳械。不管是國道收費員案、華航罷工案，最後都在不合法、不合理的範圍下，一路敗退到底。

希望蔡英文政府能從新制「勞基法」學到教訓，負責任的執政黨絕對不能只偏信少數的進步聲量，拉整個台灣社會一起陪葬下去。