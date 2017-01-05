商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
2017-01-05
〔記者李欣芳、林筑涵／綜合報導〕一例一休的勞工新制上路，各行業有不少抱怨聲浪，行政院發言人徐國勇昨表示，週休二日的實施，勞工一定有休假的確保或加班費的增加，整體來說對勞工有利！他強調，就算一例一休導致漲價，也回饋給勞工加班費或實質休假，不可能會有漲價、薪水減少、放不到假的「三輸」問題。
工總秘書長蔡練生則質疑「一例一休」是爛蘋果政策。商業總會理事長賴正鎰昨更重申此法造成勞方薪資未增、資方成本增加、民生物價上漲的「三輸」局面，呼籲政府在新法施行六個月後重新檢討，將無法實施且被抱怨的部分修訂回來，「把三輸變成三贏」。
徐國勇盼企業界多體恤勞工
徐國勇強調，體恤勞工是企業界應有的態度，遺憾的是，工商界大老像是工商協進會理事長林伯豐、工總理事長許勝雄、蔡練生等人，他們去年十二月二日對記者說，應該支持一例一休，這是好的政策，應該回歸全國放假一致。如今又說一例一休是爛蘋果政策，行政院對此不能接受，也覺得相當遺憾。
徐國勇表示，有的勞力密集產業，勞工在週休二日所造成的成本變動比較大，例如快遞業與運輸業變動就比較大，但勞工會因週休二日的實施，加班費增加，有的勞工說加班費沒增加，那至少得到休假的確保，所以不管是休假確保或加班費增加，都對勞工有利。
賴正鎰重申，一例一休政策導致勞工因假日未能上班導致薪水減少，資方因需另聘員工補齊休假缺額而多付出成本，據理監事反映，成本將多出八％左右，全民也會面臨物價上漲局面，造成所謂「三輸」。
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