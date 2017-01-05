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政院估製造業成本多千分之1 服務業增千分之2.2

2017-01-05

〔記者李欣芳、蘇芳禾／綜合報導〕行政院已經展開一例一休因應，並精確估算企業界的成本。行政院副院長林錫耀昨表示，估計製造業營運成本增加千分之一，服務業因勞動占比較高，營運成本增千分之二．二，整體對企業界的成本增加有限；不過，國發會指出，內需型服務業多與民眾日常生活較密切，若廠商調整價格或改變服務形式，民眾感受較為深刻。

國發會副主委龔明鑫表示，新制上路可提升勞工權益，經設算休息日出勤加班費提高，製造業整體薪資約增加一．五％，製造業的勞動成本占總營運成本比率僅約六．六％，新增勞動成本占總營運成本比率僅約為○．一％，但個別行業都有競爭力薄弱的邊際企業，仍須注意。

蔡英文：注意個別產業需求

兼任民進黨主席的總統蔡英文昨天在民進黨中常會中則提醒，行政部門不要用冷冰冰數字看待落實週休二日（一例一休）制度造成的影響，注意個別產業需求。

行政院評估，新制上路對製造業的衝擊相對較小，內需型服務業影響較大的主要是運輸業、快遞業，以及個人工作室、微型企業，勞動部與經濟部也都設單一窗口對業者進行輔導，協助業界度過調適期。

林錫耀呼籲企業界應疼惜勞工，「雇主跟勞工大家斤斤計較才是雙輸！」

行政院昨召開跨部會會議因應勞基法「一例一休」衝擊，並由林錫耀率經濟部長李世光、勞動部長郭芳煜等相關部會首長召開記者會說明。

郭芳煜表示，新法上路一點都不亂，在不影響勞工權益下，保持彈性穩健，勞動部規劃第一季以宣導為主，第二季以輔導為主，第三季勞檢才會開始嚴格檢查，這段時間若有申訴，勞檢還是會入場執行檢查。

勞動部將與服務業協商是否訂專章

林錫耀強調，勞基法修法最重要的兩個目的，第一是降低工時，落實週休二日；第二是讓全國假日一致，透過修法，這兩個目的都已經達成。

林錫耀表示，要提升勞工薪水，需要發展經濟跟產業結構轉型，政府只有一個手段，就是提高基本工資，未來如何提升勞工薪水，是最大的挑戰。郭芳煜說，是否訂服務業專章，將與業者協商。

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