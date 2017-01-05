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一片漲聲中 日籍拉麵社長公告不漲價

2017-01-05

〔記者施曉光、陳鳳麗、方志賢、葛祐豪、賴筱桐、蔡文居／綜合報導〕一例一休新法上路後，各行業紛傳漲價聲浪。來台創業的日籍Mr.拉麵社長野崎孝男為表達對台灣的感謝和支持，全台六家分店於去年十一月提早實施一例一休，今年元旦更貼出「堅持不漲價」公告，所有成本均自行吸收。

四十二歲的野崎表示，台灣少子化嚴重，要解決少子化問題，也需要解決過勞問題，所以贊同週休二日，讓員工有時間休息。「雖然經營很辛苦，但是這是一種經營能力進步的學習機會，我會繼續努力的！」

新北市糕餅商業同業公會秘書長朱志偉表示，尚未聽說店家漲價訊息。新北市女子美容商業同業公會理事長劉堂麟說，未接獲店家公布漲價訊息。

南投平價便當店乾脆歇業

南投縣一家賣南洋式口味的便當店，元旦起一百元的便當調漲五元，便當加湯品一套從一百五十元漲至一百六十元。也有連鎖平價便當店元旦起歇業，業者說，一例一休後每月薪資增六萬多元，加上總公司要求開發票，選擇歇業。

高醫年後不接假日剖腹產

此外，高醫大附設醫院每年門診量約一百五十萬人次，一例一休後初步評估需增加八千萬到一億元的支出。高醫大附設醫院院長鍾飲文說，醫院研擬縮減假日及夜間門診診次，估計縮減門診量約四分之一到三分之一，也規劃從農曆年後不再接受產婦假日剖腹產預約。

高雄榮總醫院院長劉俊鵬則表示，高榮的休假制度，原本就優於一例一休，加上本來就沒有假日及夜間門診，衝擊不大。

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  • 高醫大附設醫院院長鍾飲文說，因應一例一休人力吃緊及成本增加，研擬縮減假日及夜間診次。（記者方志賢攝）

    高醫大附設醫院院長鍾飲文說，因應一例一休人力吃緊及成本增加，研擬縮減假日及夜間診次。（記者方志賢攝）

  • 野崎孝男表示，Mr.拉麵全台各分店均不漲價，自行吸收成本，以此回饋台灣社會，並表達對台灣政府的支持。 （記者蔡文居攝）

    野崎孝男表示，Mr.拉麵全台各分店均不漲價，自行吸收成本，以此回饋台灣社會，並表達對台灣政府的支持。 （記者蔡文居攝）

  • 南投縣草屯鎮便當、簡餐店上週就掛出告示，通知顧客元旦起要調漲價格 。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣草屯鎮便當、簡餐店上週就掛出告示，通知顧客元旦起要調漲價格 。（記者陳鳳麗攝）

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