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1例1休業者喊漲 學者籲公開成本

2017-01-05

〔記者黃邦平／台北報導〕「一例一休」上路後引起不少批評，有工商團體批評造成雇主、勞工、消費者「三輸」。學者質疑，過去有六成勞工早已是週休二日，這次修法影響的企業有限，且人事成本只是營運成本的一部分，政府可公開智庫分析結果，資方如果堅持成本增加也可公開人事成本，揭露資訊是終結漲價、減班等亂象的最好辦法。

台大國發所副教授辛炳隆指出，當初修法目的就是為落實讓勞工可週休二日，因而提高休息日加班費標準、以價制量，又要兼顧讓低薪勞工在休息日仍有機會加班賺錢，因此設計出「一例一休」、比有些人主張的二例，多一點調假彈性，但最近某些企業的抱怨，好像都忘了修法目的。

餐飲業成本增加 不應全賴給勞基法

辛炳隆說，人事成本只是營運成本一部分，例如最近抱怨多的餐飲業，人事成本最多增五％、六％，對照經濟部調查營業利益率有十四％，有滷肉飯連鎖業者漲價七．五％，業者營運成本可能是近年累積租金、原料甚至瓦斯上漲結果，「冤有頭、債有主」，不應全賴給勞基法。可能這次因為連行政院長都說「漲價是必然的」，有些業者乾脆趁機一起漲。

辛炳隆強調，政府分析「一例一休」後企業經營成本大多數增不到一％、二％，既然現在有爭議，政府可公布資料，喊漲的資方也可公開揭露增加成本有多少，相信資訊揭露是終結亂象最好辦法。

客運業交叉僱用司機 省了加班費

文化大學勞動關係系副教授李健鴻則說，勞動部調查，六十四％勞工早在前年就已週休二日，這次頂多影響到剩下的卅六％，其中還要有加班才會增加人事支出，且影響成本較多的應是服務業，近日批評砲火最猛的工業總會，對服務業能了解多少？

李健鴻表示，就他所知，許多企業不想支付高額休息日加班費，有餐飲業者改聘一日派遣工，還有客運業彼此「交叉僱用」，Ａ公司員工休假改到Ｂ公司上班，也有百貨公司準備讓專櫃人員改為承攬包銷制，至於有客運業者既要漲票價、又禁止駕駛休息日加班，最後結果應不是「三輸」，而是雇主「贏了」。

勞團批部分企業濫用理由亂漲

台灣勞陣秘書長孫友聯認為，前年修法通過每週正常工時四十小時、去年再過一例一休，都是要減少工時，打破長工時過勞、消除低薪造成的消費不振與所得分配不均，或許有些企業經營成本有增加，但不少是「誇大其辭」、「趁火打劫」，濫用「一例一休增加成本」理由而亂漲。

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  • 八方雲集調漲豆漿、韭菜鍋貼跟水餃、湯品售價。 （記者陳志曲攝）

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  • 因應一例一休，鬍鬚張從元旦開始調漲魯肉飯、雞肉飯等十三項商品。 （記者陳志曲攝）

    因應一例一休，鬍鬚張從元旦開始調漲魯肉飯、雞肉飯等十三項商品。 （記者陳志曲攝）

  • 國光客運減班因應一例一休，票價也預計在春節後調漲。（記者陳志曲攝）

    國光客運減班因應一例一休，票價也預計在春節後調漲。（記者陳志曲攝）

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