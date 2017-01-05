明起開鍘 Uber司機罰10萬、吊照

2017-01-05

公司違法營運 最高罰2500萬

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕Uber條款正式上路！明天起，以小型車、機車經營汽車運輸業的個人，第一次罰鍰從十萬元起跳；法人、非法人團體或Uber公司若違法營運，第一次罰鍰就從一百萬元起跳、第二次罰五百萬，第三次起每次增加五百萬，累犯至第六次或六個月內累犯三次以上，就會罰到最高兩千五百萬罰鍰。

總統府昨日公告公路法七十七條修正案及七十八之一條增訂案，一月六日就上路實施。

Uber稱會續經營台灣市場

Uber表示，很遺憾得知蔡總統簽署了公路法修正案，扼殺了台灣可以從共享經濟獲益，成為亞洲矽谷的機會，Uber會持續致力經營台灣市場，持續支持萬名合作駕駛及百萬名Uber使用者。目前正在跟相關單位安排會議，希望能洽談制定更完善的台灣車輛分享法規。

公路法七十七條修正案裁罰基準包含個人以小型車、機車經營汽車運輸業，第一次罰鍰從十萬元起跳，累犯五次以上或六個月內累犯兩次以上，會處最高廿萬元。

個人以大型車經營汽車貨運業，罰鍰則從十二萬起跳，累犯五次以上或六個月內累犯兩次以上，處最高卅萬元；個人以大型車經營公路汽車客運、市區公車、遊覽車客運業，罰鍰則從十五萬起跳，累犯第四次或六個月內累犯兩次以上，就處最高五十萬罰鍰，還會吊扣或吊銷營業車牌照及駕駛人駕照，一旦經吊銷未滿兩年不得再請領或考領。

檢舉獎金 最快春節後上路

至於公路法增訂了「檢舉獎金」一項，交通部簡任技正胡迪琦表示，相關方案最快過完年才能上路，因為還待交通部核定，而且還須經預告等作業程序。不過，胡迪琦強調，民眾在新法實施就可檢舉，只要成案，檢舉獎金會追認到新公路法實施的一月六日。

被視為修法主要稽查對象的Uber，胡迪琦表示，新法上路要打鐵趁熱，公路總局會與地方特別加強稽查計程車客運業。但胡迪琦強調，高額罰鍰目的不是為懲罰，而是要維持市場秩序。

截至去年十二月三十日，中央與地方政府已對Uber公司開出四百九十七張罰單，裁罰金額七千多萬元；加入Uber接受派遣駕駛則共開出四百七十一張罰單，裁罰金額兩千多萬；裁罰應繳金額累計達九千兩百多萬，Uber已繳六千八百多萬。