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一例一休 衝擊公家機關// 女街友住進台中地院

2017-01-05

〔記者楊政郡、賴筱桐、張安蕎、俞肇福、李雅雯、何玉華／綜合報導〕一例一休實施後，連公部門也應變不及，台中地院居然被遊民攻陷！

砍值班人力 成了空城

因應一例一休新制，台中地院來不及編預算，以聘僱適用勞基法的司機與工友加班，去年底只能停掉晚間及假日的值班工友人力，在人員下班後，設有簡易、少年、家事法庭的第二辦公大樓就拉下大樓鐵捲門，成了空城。

少年法庭元旦舉辦少年管束教育，有少年和家長進入第二辦公大樓，因法院出入口多，民眾可自由出入非管制區，一名女街友趁著活動混進大樓，活動結束後沒離開，法院也未實施內部淨空，等大樓都沒人了，她就出來「巡視」，發現「為民服務中心」的鎖壞了，於是侵入。

街友帶家當 連住兩晚

女街友一連住了兩晚，連續假日結束後，三日上午法警上班，才赫見女街友帶著隨身家當睡在辦公桌上，甚至自備食物，冰存在辦公室的小冰箱，簡直「你家就是我家」。

法警請她離開，她還振振有詞：「服務中心就是為民服務，我有居住權」，多名法警連勸帶拉，才將她請走。

擬列加班費 恢復值守

台中地院表示，昨已修復「為民服務中心」的鎖頭，以免再遭侵入，將加強法警巡邏暨管制措施，並考慮明年度是否編列加班費，讓工友恢復輪班值守，以減輕法警人力不足的壓力。

受到一例一休影響的公部門不只是法院，清潔隊及校園都有適用勞基法的技工、工友與臨時人員，新制實施後，部分地區週日恐無清潔隊收垃圾，部分校園恐縮短開放時間。

清潔隊、校園 遭波及

以新北市的新店區來說，因一例一休，有六處民營市場週日無清潔隊收垃圾，怨聲四起。環保局說明，實施一例一休後，週三訂為休息日、週日是例假日，以往週日有清潔人員收運民營市場垃圾，現改為週六預放廚餘桶，週一再派員收運，不影響市場營業。

全年無休的新北市公共托育中心親子館，不少設在校園內，學校警衛多採兩班制，週六、日頂多只能開放其中一天讓警衛加班，另一天面臨無人管理校園，傳出學校有意縮短開放時間；此外，公立托兒所的人力吃緊，部分親子館醞釀週日休館，但新北市府不同意。

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  • 一例一休實施，連公部門也應變不及！一名女街友把台中地院為民服務中心當自己的家，元旦假日帶著家當一連住了兩晚，台中地院趕緊找人修理鎖頭，以免再遭侵入。（記者楊政郡攝）

    一例一休實施，連公部門也應變不及！一名女街友把台中地院為民服務中心當自己的家，元旦假日帶著家當一連住了兩晚，台中地院趕緊找人修理鎖頭，以免再遭侵入。（記者楊政郡攝）

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標題：一例一休 衝擊公家機關// 女街友住進台中地院


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