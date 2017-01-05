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美卡爾文森號航艦 將巡弋南海

2017-01-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國海軍三日宣布，卡爾文森號航空母艦打擊群於四日啟程前往西太平洋部署，接替第七艦隊必須維修保養的雷根號。

接替雷根號 部署西太平洋

隸屬第三艦隊的卡爾文森號航艦打擊群，包括尚普蘭湖號巡洋艦、阿利．伯克級驅逐艦墨菲號和梅爾號等，「將部署約七千五百名官兵，著重海上安全行動與戰區安全合作」，以及與夥伴國家在印度洋、西太平洋演習，包括反潛、射擊操演等科目。

是否與遼寧號遭遇 引關注

由於中國航艦遼寧號正在南海演訓，卡爾文森號也將巡弋南海，美中航艦是否在相關海域「遭遇」引發關注，外界評估認為若兩艦發生摩擦，遼寧號無法抗衡卡爾文森號，但中國官媒環球時報訪問其軍事專家李傑聲稱，中方在南海的主場優勢不容小覷。

傳統上，第三艦隊轄區為美國西岸至太平洋國際換日線。美國海軍表示，卡爾文森號此次雖部署在第七艦隊轄區，但仍由第三艦隊指揮。兩個艦隊向來互相協調，依據其互補優勢計畫及執行任務，以促進整個太平洋戰區的和平、安全和穩定。

美國「空軍時報」去年底報導，太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西指出，太平洋地區情勢在二○一六年大幅改變，並將延續至二○一七年，因此有必要擁有更高的空中優勢，「從中國更形武斷、俄羅斯長程轟炸機到北韓挑釁，此戰區正愈加複雜」。在亞太地區前進部署具即戰力部隊是首要任務，以因應下一次危機爆發；在威脅出現前領先一步的作法，就是透過部署第五代戰鬥機，「將F-35派到太平洋，將確保我們擁有超越潛在敵人的武力。」

另一方面，日本海上自衛隊「電」、「涼月」護衛艦結束在亞丁灣的反海盜任務，返航途中四日停靠菲律賓蘇比克灣進行三天友好訪問，並將於六日起與菲國海軍在科雷希多島海域舉行「交匯演習（PASSEX）」，加強兩軍船艦通訊、協同能力。

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  • 卡爾文森號。（路透）

    卡爾文森號。（路透）

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